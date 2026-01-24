我是廣告 請繼續往下閱讀

114年7月、8月發票「11張中獎發票」沒領！3/5未兌換全部充公

千萬特別獎號碼為「25834483」，200萬特獎號碼為「46587380」，頭獎3組分別是「41016094、98081574、07309261」

▲統一發票9、10月中獎號碼一次看，1000萬特別獎號「25834483」。（圖/NOWNEWS社群中心製圖）

🟡1000萬元特別獎（2張）

▲位於桃園市中壢區的阿潭ㄟ店專業生鮮市場，開出一張統一發票1000萬元特別獎。（圖／Google地圖）

🟡200萬元特獎（4張）

▲「POYA Beauty寶雅」桃園慈文店開出統一發票200萬元特獎，提醒有光顧的民眾，趕緊拿出發票看看幸運兒是不是你。（圖／Google評價）

🟡雲端發票專屬100萬元（5張）

▲宜蘭縣員山鄉的7-11員玉門市，幸運開出一張雲端發票專屬100萬元大獎。（圖／Google地圖）

114年9月、10月統一發票領獎期間只到3月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。

統一發票中200萬沒領到！國稅局勸「1規定別忘」不錯過

▲登入「財政部電子發票整合服務平台」後，即可在手機條碼專區找到「歸戶設定」和「領獎設定」。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

載具歸戶、自動入款如何設定？3步驟一次完成

▲使用「領獎設定」時，記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按「同意並儲存」才算成功。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

App Store、Google Play如何設定載具歸戶？用戶3步驟秒成功

▲若想設定Apple Store等平台歸戶，可至「歸戶設定」中新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

114年9月、10月統一發票中獎號碼在去年9月25日開出，但根據財政部表示，有多達11張中獎發票仍未領獎，《NOWNEWS》特別統整114年7月、8月統一發票尚未領獎發票的消費地點、明細，建議民眾趕緊拿起手邊發票確認。114年9月、10月統一發票號碼，但根據財政部提醒，目前尚有2張千萬特別獎未領獎，以及4張200萬元特獎發票、5張100萬雲端發票專屬獎未領獎，兌換期限只到3月5日。財政部提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。實際查看本次中獎名單，明細包含Google Play、App Store等用戶訂閱費，114年9月、10月統一發票開出後，就有民眾沒有完成「載具歸戶」，錯過領取200萬元特獎的機會，全數充公進入國庫，讓中獎人後悔不已。過去財政部台北國稅局建議，，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。