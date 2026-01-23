我是廣告 請繼續往下閱讀

在全球半導體版圖快速重組之際，台積電近年接連宣布赴美國、日本與歐洲設廠，引發外界高度關注，也讓「產業重心外移」、「去台化」等疑慮甚囂塵上。然而，長期觀察政經趨勢的駐新加坡代表童振源表示，若不只看投資金額與設廠地點，而是從產能結構、製程節點與研發配置整體檢視，會發現台積電的全球布局，其實是一場以台灣為核心、向外延伸的戰略升級。童振源代表認為整體來看，台積電的全球製造體系呈現「多元但不對稱」的樣貌。海外晶圓廠主要回應供應鏈韌性、地緣政治與在地客戶需求，但真正攸關競爭力的關鍵為先進製程、核心研發與技術決策仍高度集中在台灣。換言之，海外據點是補強，而非取代。從產能數字即可看出端倪，經濟部估算，即使台積電在美國亞利桑那州投入高達1,650億美元、建構三座先進晶圓廠，到了2030年，台灣仍將掌握約85%的先進製程產能，美國僅約15%；時間拉長至2036年，台灣占比仍可維持在約80%。這顯示，海外投資本質是戰略延伸，而非產能重心轉移。童振源分析，放眼全球，台灣在先進製程的領先地位同樣明確。工研院預估，2029年全球6奈米以下產能中，台灣占比高達61%，遠高於美國的16%、韓國的11%與日本的7%；集邦科技也預測，2030年台灣仍握有約56%的先進製程市占。更關鍵的是，2奈米（N2）、A16、A14等最先進節點，研發、試產與首波量產全數從台灣起跑，美國廠的量產時程則刻意落後一至兩個技術世代。真正鞏固台灣地位的，是研發能量的高度集中。台積電已在台灣設立全球研發中心，聚焦2奈米以下製程、新材料與新電晶體架構，並預計匯聚近7,000名研發人員。這樣的布局，建立在台灣難以複製的產業生態系之上，研發、試產與量產高度整合，讓良率與經驗快速累積，也持續吸引全球設備與材料大廠加碼在台設點。綜合來看，台積電的全球擴張，並非削弱台灣，而是讓台灣成為更不可替代的技術中樞。海外廠區負責市場貼近與風險分散，台灣則牢牢掌握先進製程節奏與研發主導權。這場看似「走出去」的布局，最終反而讓台灣在全球半導體競局中的核心地位，變得更加穩固。