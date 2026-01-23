韓國天團SUPER JUNIOR今（23）日開始至25日連續三天，現身高雄舉辦演唱會！高雄市政府表示，即日起推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」主題企劃，高雄流行音樂中心、愛河、美麗島、旅運中心等4大地標，都會點亮代表Super Junior的寶藍色燈光以表示應援，而各家飯店也加入應援隊伍推出各式活動，網友還發現，就連幼兒園也架起布條寫上標語「Welcome to Kaohsiung for SUPER SHOW 10」表示歡迎SUPER JUNIOR，不過幼兒園地點曝光，原來就位在始源最愛的麻辣鍋「鼎王」對面，引起眾人笑翻紛紛留言討論。
韓國天團SUPER JUNIOR慶祝出道20週年世界巡演「SUPER SHOW 10」，今（23）日開始至25日連續三天現身高雄！為了迎接SUPER JUNIOR演唱會，高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、高雄旅運中心等4大地標每日17:30起都將點寶藍色燈光。
而高雄市觀光局更提到，因應此次SJ演唱會，亦有多家高雄飯店旅宿以寶藍色視覺應援或推出旅宿優惠，包括「承億酒店」、「水京棧國際酒店」、「高雄福華大飯店」、「夏優旅居」、「寒軒國際大飯店」、「高雄商旅」、「鳥巢旅館」、「美麗四季精品旅館」以及「高雄洲際酒店」等；透過燈光設計、館內佈置、限定優惠與主題餐飲，熱情迎接來自世界各地的E.L.F。
▲迎SUPER JUNIOR演唱會，承億酒店27樓BAR KAO泰式餐酒館同樣應援，點上寶藍色燈海。（圖／承億酒店提供www.taiurbanresort.com.tw）
更有眼尖網友發現，連幼兒園竟也加入應援！網友在社群平台Threads上以標題「好好笑幼兒園的校長是欸噗（E.L.F）嗎」發文分享，高雄的「常春藤明華幼兒園」竟也拉起布條寫上大大標語「Welcome to Kaohsiung for SUPER SHOW 10」，下方更配上韓語版，以此表示歡迎SUPER JUNIOR來到高雄開演唱會。
不過根據最新消息，該幼兒園今（23）日下午已沒有該布條，似是園方預測昨晚始源等人會去鼎王吃飯而刻意掛上。
資訊來源：高雄市政府、高雄市觀光局、承億酒店、H2O水京棧酒店提供
