韓國天團SUPER JUNIOR今（23）日開始至25日連續三天，現身高雄舉辦演唱會！高雄市政府表示，即日起推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」主題企劃，高雄流行音樂中心、愛河、美麗島、旅運中心等4大地標，都會點亮代表Super Junior的寶藍色燈光以表示應援，而各家飯店也加入應援隊伍推出各式活動，網友還發現，就連幼兒園也架起布條寫上標語「Welcome to Kaohsiung for SUPER SHOW 10」表示歡迎SUPER JUNIOR，不過幼兒園地點曝光，原來就位在始源最愛的麻辣鍋「鼎王」對面，引起眾人笑翻紛紛留言討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國天團SUPER JUNIOR慶祝出道20週年世界巡演「SUPER SHOW 10」，今（23）日開始至25日連續三天現身高雄！為了迎接SUPER JUNIOR演唱會，高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、高雄旅運中心等4大地標每日17:30起都將點寶藍色燈光。

▲SUPER JUNIOR在高雄開演唱會，包含美麗島捷運站、高雄流行音樂中心、愛河、旅運中心等4大地標，晚上都點亮代表Super Junior的寶藍色燈光。（圖／高雄市政府臉書www.facebook.com/bravo.Kaohsiung）
▲SUPER JUNIOR在高雄開演唱會，包含美麗島捷運站、高雄流行音樂中心、愛河、旅運中心等4大地標，晚上都點亮代表Super Junior的寶藍色燈光。（圖／高雄市政府臉書www.facebook.com/bravo.Kaohsiung）
高雄市觀光局更提到，因應此次SJ演唱會，亦有多家高雄飯店旅宿以寶藍色視覺應援或推出旅宿優惠，包括「承億酒店」、「水京棧國際酒店」、「高雄福華大飯店」、「夏優旅居」、「寒軒國際大飯店」、「高雄商旅」、「鳥巢旅館」、「美麗四季精品旅館」以及「高雄洲際酒店」等；透過燈光設計、館內佈置、限定優惠與主題餐飲，熱情迎接來自世界各地的E.L.F。

▲迎SUPER JUNIOR演唱會，承億酒店27樓BAR KAO泰式餐酒館同樣應援，點上寶藍色燈海。（圖／承億酒店提供） ▲迎SUPER JUNIOR演唱會，承億酒店27樓BAR KAO泰式餐酒館同樣應援，點上寶藍色燈海。（圖／承億酒店提供www.taiurbanresort.com.tw）

▲H2O水京棧酒店也加入應援，於酒店外觀點上寶藍色燈海。（圖／H2O水京棧酒店提供 www.h2ohotel.com.tw/zh-tw）
▲H2O水京棧酒店也加入應援，於酒店外觀點上寶藍色燈海。（圖／H2O水京棧酒店提供 www.h2ohotel.com.tw/zh-tw）
更有眼尖網友發現，連幼兒園竟也加入應援！網友在社群平台Threads上以標題「好好笑幼兒園的校長是欸噗（E.L.F）嗎」發文分享，高雄的「常春藤明華幼兒園」竟也拉起布條寫上大大標語「Welcome to Kaohsiung for SUPER SHOW 10」，下方更配上韓語版，以此表示歡迎SUPER JUNIOR來到高雄開演唱會。

不過幼兒園地點曝光，原來就在S J成員始源最愛的麻辣鍋「鼎王」高雄富民店對面，而始源與利特昨晚又正好在鼎王麻辣鍋吃飯，引起眾人更是笑翻紛紛留言：「我們崔總裁始源看到後，不曉得會不會買下它」、「感覺整個高雄都在歡迎SJ」、「立志把幼兒園同學培養成小小欸噗嗎」、幼稚園帶動唱可能是sorry sorry 或 Express mode」、「他們的爸媽應該很多是欸噗」、「就算不是園長，也一定有老師是欸噗」等。

不過根據最新消息，該幼兒園今（23）日下午已沒有該布條，似是園方預測昨晚始源等人會去鼎王吃飯而刻意掛上。

資訊來源：高雄市政府高雄市觀光局承億酒店H2O水京棧酒店提供


相關新聞

不是洲際！SUPER JUNIOR高雄住「此酒店」房型曝　一晚定價4.6萬

SUPER JUNIOR演唱會來了！高雄4地標「點寶藍色燈」　酒店送調酒

快訊／利特才剛爆料！Super Junior高雄場宣布加開　搶票時間曝光

SUPER JUNIOR來高雄了！500位E.L.F.不上班上課　擠爆小港接機