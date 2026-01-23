我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三立採訪車直衝撞進銀行，現場一片淒慘。（圖／翻攝畫面）

三立採訪車開撞釀10傷！電視台286字聲明道歉

▲三立電視針對車禍事故發布道歉聲明。（圖／翻攝自Threads@yihsuan_11）

三立電視採訪車車禍！台北市中山區一江街、南京東路口今（23）日下午3時許，一輛三立電視採訪車失控，撞上南京東路二段98號的彰化商業銀行吉林分行，造成10傷，其中有3人重傷，已送往鄰近醫院急救，對此三立電視4時許向《NOWNEWS今日新聞》發布286字聲明，中山分局稍早針對車禍案情說明，下午3時許，1輛自小客車，林姓駕駛沿一江街北往南行駛，突衝進南京東路2段銀行，造成10名民眾輕重傷，駕駛經檢測酒測值為0，「本分局立即派員到場執行交通管制，並協助民眾送醫，另派遣鑑識人員到場，詳細肇事原因釐清中。」而車輛正屬三立電視採訪車，三立電視稍早發布286字聲明，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治，強調將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理，「對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。」至於事故原因及駕駛狀況，三立電視也表示將全力配合警方調查，釐清相關事實，「內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。」