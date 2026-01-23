我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市發生重大車禍，三立新聞台採訪車今天下午3點多行經台北市南京東路、一江街口的彰化銀行吉林分行時，突然失控高速衝向裝設有2台ATM的牆面，造成10人輕重傷，銀行內部畫面曝光，撞擊點後方緊鄰服務台，採訪車若持續猛衝，恐怕災情擴大、受害人數更多。台北市警局中山分局初步了解，三立採訪車行駛一江街北往南方向，左轉南京東路時，車輛轉速突然升高衝進彰銀，撞ATM機台的牆面、磚瓦往內部噴灑一地。結構技師初步查看，彰銀內部只有磚牆撞毀，但結構安全無虞。在拖車到場前，採訪車撞毀卡在彰銀大門，看不到內部情形，但採訪車拖離後，可見到進大廳向右、靠ATM牆面一側滿目瘡痍，遍布磚瓦、櫃子、板子，但從服務台前方椅子仍在原位的情況可知，採訪車應未禍及銀行員工及民眾。肇事林姓駕駛酒測值是0，後續會以毒品快檢測是否毒駕；警方與他溝通可正常對話，研判精神狀況良好，他供稱轉彎時突然轉速飆高又踩不到煞車，對於事發過程究竟為何，已帶回交通分隊做筆錄。