我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李正綱指出，當年全家便利商店便是透過併購福客多，成功整併通路資源穩坐第二大。（圖／記者李政龍攝）

▲李正綱直言，與其從零開始尋找店址，「直接併購現有門市」是最快的捷徑。（圖／Google評價）

零售通路版圖掀起爭奪戰！美廉社母公司三商家購（2945）23日宣布以新台幣 1.25 億元收購 OK 超商（來來超商）100% 股權。景文科技大學企管系教授李正綱分析，這是一場精算的「老三爭奪戰」，三商家購透過併購快速擴張，意在整合資源與規模，劍指目前超商排名第三的地位。回顧台灣超商發展史，李正綱指出，當年全家便利商店便是透過併購福客多，成功整併通路資源穩坐第二大。目前 OK 超商位居超商體系第四，而美廉社亦積極尋求擴張。李正綱分析，三商家購旗下美廉社擁有 812 家門市，若加上 OK 超商推估的 700 至 800 家據點，雙方合併後通路數將瞬間突破 1500 家。這將使美廉社集團的規模逼近萊爾富，具備了「戰超商老三」的底氣，從原本的社區超市定位，強勢跨足並重組便利商店市場的排名。「在現在的市場，找到適合的店面非常不容易。」李正綱點出零售業目前的擴張痛點。他認為，展店過程中有著龐大的隱形成本與時間壓力，與其從零開始尋找店址，「直接併購現有門市」是最快的捷徑。透過這筆 1.25 億元的交易，三商家購能直接接收 OK 現有的精華店鋪與穩定客源，省去漫長的開發期，是用「資本換取時間」的高效策略。針對外界關注的綜效，李正綱強調，併購後的關鍵在於「降低經營成本」：門市數倍增意味著採購量體擴大，將大幅提升對供應商的議價能力，壓低進貨成本。總部後勤、物流與系統等固定成本，將分攤至更多門市，進而提升單店獲利能力。李正綱總結，雙方若能透過策略聯盟與資源整合，落實雙品牌獨立經營但後端資源共享，將能有效實現「大者恆大」的紅利，是提升整體營運效能的必要之舉。三商家購表示，併購案是基於長期發展策略，交易完成後將依法申報。未來美廉社與 OKmart 將維持既有品牌與營運模式，各自獨立經營，確保服務延續性，並結合雙方資源提供消費者更多元的服務。