泰國清萊知名景點白廟（Wat Rong Khun）日前爆發一起遊客衝突事件，四名外國遊客因拍照規定問題，在景區內竟當場動手，引發外界譁然。相關影片在社群平台瘋傳後，也讓白廟的參觀秩序與旅遊禮儀再度成為討論焦點。根據泰國媒體《The Thaiger》引述《泰叻報》報導，事件發生在本月15日，地點為白廟通往主殿的「輪回橋」。當時正值觀光人潮高峰，橋面狹窄卻擠滿遊客，畫面中可見兩對情侶在橋中央揮拳踢打，場面一度失控。警方指出，涉事的四人分別為一對泰國與台灣情侶，以及另外兩名台灣遊客。衝突發生後，廟方人員立即介入，並將雙方帶往清萊市警察局進行後續處理，以免事件擴大影響其他遊客。清萊警方說明，白廟在通往主殿的橋入口處，已清楚張貼多語言告示，明確禁止遊客在橋上停留拍攝主殿。此規定主要是基於動線順暢與安全考量，但仍有部分遊客未注意或忽略。警方指出，當時其中一對台灣情侶在橋上停下拍照，導致後方遊客不耐，試圖推動對方前行，雙方因此爆發口角，最終演變成肢體衝突。事後，涉事雙方均配合警方調查，也同意針對衝突造成的影響進行賠償並接受罰款處分，但實際金額並未對外公布。雙方也向警方表示，並非刻意挑起衝突，而是因語言不通與誤會，導致情緒失控。白廟方面則再次強調，禁止在輪回橋上拍照並非刻意刁難遊客，而是出於安全考量。該橋為高架且空間狹小，若有人突然停下拍照，極易造成後方遊客跌倒或受傷。廟方呼籲旅客遵守現場規定與動線安排，才能確保自身與他人的參觀安全，也避免類似衝突再度上演。