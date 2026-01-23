我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 銀行保全緊急跳開，差一點就遭到採訪車衝撞。（圖／翻攝畫面）

傷者名單及當時位置

台北市中山區一江街、南京東路發生一起恐怖車禍，一輛三立電視台的採訪車當時載著攝影記者準備返回內湖區公司途中，突失控高速衝撞進彰化銀行吉林分行，造成10人輕重傷，更波及ATM以及靠近門口的櫃檯等處。而肇事的67歲林姓男子供稱，當時轉速突然提高導致車輛失控。警方到場後，替林男實施酒測並無酒駕、毒駕情形。稍早，銀行內部的監視器也曝光了。從銀行內部監視器畫面中可見，當時採訪車高速衝撞進銀行內，玻璃、磚瓦及板子全散落一地，而站在門口的銀行保全，眼見不對勁緊急跳開，差一點就遭到波及。此外，監視器也清楚拍下門口的一名男性騎士，遭撞擊後連人帶車噴飛至門口，相當驚悚。現場一共造成10人輕重傷，分別送往台大、松山三總、仁愛等醫院治療，重傷3人已恢復意識。針對這一起事故，三立電視台也做出回應，表示深表歉意，並將負起應盡責任，「本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。」針對事故造成之人員傷害與相關損失，將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜。同時，內部已即刻成立專案小組，「全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制。」何男（副駕駛）82年次賴女（客戶）26年次LUONG女（賴女看護）65年次王男（客戶）68年次張男（路人）73年次簡男（路人）87年次李女（路人）83年次吳女（旅遊社員工）78年次