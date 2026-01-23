我是廣告 請繼續往下閱讀

想換工作主因「薪水不滿意」為首要 最多人想換餐飲旅宿業

▲求職網認為，資方已走出關稅與匯損陰霾，業績明顯復甦，因此有望持續擴編，更讓「年後招募」熱度升溫。（示意圖／取自unsplash）

年後人才外流警訊 加上少子化「恐成國安問題」

剩下不到一個月就要邁入「馬年」農曆年，根據yes123求職網調查數據顯示，2024年國人赴海外工作，回升至66.6萬人，創下疫情後新高，有高達95.6%的上班族透露，在馬年農曆年後「會想換工作」，創下17年來新高。另外，潛在的「年後跳槽族」中，有88.1%民眾透露，「會考慮到海外工作」，更超越2020年調查的87.8%，創13年以來新高。yes123求職網調查顯示，有高達95.6%的上班族透露，在馬年農曆年後「會想換工作」，比例不但略高於去年的95%，以及前年的94.7%，更續創17年以來新高，調查更顯示，合計共76.2%透露「已經開始找工作」。對於想換工作的主因，在可複選狀況下，前5名依序為「不滿意薪水」64.6%、「覺得現在的公司發展沒前景」51.7%、「沒有升遷機會」49%，及「不喜歡現有的工作內容」38.2%、「公司福利不好」(37.1%)。至於，因為「首要原因」是要求令人更滿意的收入，對於新公司開出的月薪，年後跳槽族平均希望，能比現在領的增加12.3%；只是原來的公司假如想留人，恐怕得多付出一點代價。從yes123求職網的調查發現，接受老東家「慰留」的加薪幅度，平均是落在18%，這中間有超過5%的差距。整體而言，想在「年後轉職潮」之中脫穎而出，上班族更估計，平均得投遞16封履歷表，才有一次面試機會；同時面試過7.7家企業之後，才有可能得到一次錄取機會。因此換算下來，為了在年後順利換工作、找到新東家，恐怕需要投123封履歷；如果年後換工作，在可複選狀況下，最想進入的前5大行業，分別為「餐飲住宿與休閒旅遊」36.8%、「科技資訊」35.9%、「批發零售與貿易」34.9%，及「運輸與物流倉儲」31.2%、「金融保險與會計統計」30.1%。另外，yes123求職網調查，潛在的「年後跳槽族」中，其實88.1%透露「會考慮到海外工作」，比例不但多於去年的86.7%，以及前年的84.6%，更超越2020年調查的87.8%，創13年以來新高。同時調查也發現，平均希望在海外領的月薪，是比台灣目前領的「多出」125.3%，等於是要拿到2.25倍的薪資水準。對於「最想去」的海外工作地點，根據yes123求職網的調查顯示，在可複選狀況下，前5大熱門地區分別為「日本」41.9%、「美國」40.8%、「東協地區」39.6%，及「澳洲或紐西蘭」35.1%、「歐洲」30.3%。觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，「台灣人才若持續外流，加上少子化、高齡化社會，未來恐怕將演變成國安問題」：持續性的勞動力短缺隱憂，將影響到國家整體競爭力。因此要先解決長期凍薪、低薪化、青貧化的問題，同時降低青年失業率，減少「學用落差」的衝擊，調整產業結構並且推動升級，刻不容緩。楊宗斌建議，假如離鄉背井求職，除了要放下熟悉的家人與生活環境，重新適應風土民情，還得擔心當地物價，是否導致開銷過大，賺的錢甚至不夠花，無法存下錢。分析此次調查結果，楊宗斌指出，資方已走出關稅與匯損陰霾，除了出口接單有望持續反彈，景氣現況為「內續熱、外增溫」，業績明顯復甦，因此有望持續擴編，更讓「年後招募」熱度升溫。楊宗斌認為，起薪「維持高檔」的原因，主要受惠於「基本工資」連10個年度增加，以及「後疫情時代」的不少企業，由於擔心缺工、搶不到人才，加上薪資揭露透明化，產生「同業比價」效應，自然讓「年後職缺」開出的薪酬、獎金、福利等條件，有機會水漲船高，特別是在餐飲休旅業、批發零售業、運輸業、金融業與科技業。