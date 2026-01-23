我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國芭達雅再度因脫序觀光事件登上國際媒體版面，一名23歲英國籍男子在海灘上涉及不雅性行為，遭民眾報警後被警方當場帶走，不僅畫面在網路流傳，也引發外界對當地旅遊風氣與管理問題的討論。根據《美聯社》報導，事件發生在1月23日凌晨，地點位於芭達雅海灘。一名來自倫敦的英國遊客，疑似在酒後與一名61歲女子在公共場所發生不雅行為，過程被路過民眾目擊，隨即通報警方到場處理。一名計程車司機向媒體表示，起初還以為有人身體不適，靠近查看後才發現情況異常，於是請旁人協助蒐證並立刻通知警方。他指出，兩人當時疑似嚴重酒醉，對周遭目光毫不在意。警方到場時，該名英國遊客才匆忙穿上褲子，並一度詢問警方「發生什麼事」。隨後雙方被帶往警局，依泰國法律以「公共猥褻」罪名移送，該罪最高可處5,000泰銖（約新台幣4900元）罰款。令人錯愕的是，兩名當事人向警方辯稱並不知道在公共場所進行相關行為屬於違法。該名英國男子甚至表示自己有注意力不足過動症（ADHD），而女子則自稱是「在泰國求學的新加坡學生」，不過目前查出是名61歲的女性，相關說法仍待警方進一步釐清。芭達雅長年以夜生活、酒吧與成人產業聞名，吸引大量外國觀光客，但類似事件也不斷衝擊泰國整體旅遊形象。近年來，當地政府試圖將芭達雅轉型為更適合家庭與一般旅客的度假城市，然而這起風波，無疑再度凸顯觀光管理與形象重塑仍面臨不小挑戰。