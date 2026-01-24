我是廣告 請繼續往下閱讀

若以與AI的對談取代真人互動，導致的結果是現實的人際關係因此弱化，反而加深個人的孤立感。

AI可作為輔助工具 諮商心理師公會：非情感連結的替代品

若希望運用它作為輔助或促進心理健康工具，則建議可採取以下策略：

近年隨著生成式人工智慧（AI）技術的普及，AI聊天機器人以「隨時在線、邏輯清晰、不帶批判」的特性，成為許多民眾的情緒出口、排解孤單的好夥伴，也有民眾以AI作為處理心理議題的工具。諮商心理師公會全聯會認為，雖然AI可即時提供承接、回應，但若將AI視為關係的替代品，進而影響真實人際關係，可能會造成更深層次的孤獨感。諮商心理師公會常務理事胡延薇說明，AI朋友、伴侶的即時傾聽和回饋，短期可能夠緩解情緒的不適，並從與AI的對談中感覺到支持；且由於AI並非真人，不用擔心他人眼光，也讓人有機會抒發內在深層感受。諮心全聯會理事陳劭旻解釋，雖然AI能發揮依定程度支持的功能，但過度依賴AI也可能造成負面的影響。陳韶旻表示，AI提供的資訊只是對提問者資訊的分析，但看似中立客觀的立場、以及過度肯定的回應，可能使某些個人的觀點獲得認證而變得根深蒂固。陳劭旻進一步說明，如某個使用者輸入「我覺得某一個人很自私，讓我不想要跟他互動」，由於 AI傾向肯定使用者的觀點，因為回應上只會告訴民眾「你的分析完全確認」、「你所看到的事情很真實」，讓使用者以為自己的判斷是真的，甚至真的失去反思的機會。諮商心理師公會全聯會媒體公關委員會張祐瑄建議，面對AI時代，更需要在科技與現實之間取得平衡，民眾需要更有意識地使用AI。在涉及情感性的互動當中，將AI作為生活的輔助工具，視為整理思緒的「日記」，而非情感連結的替代品。鼓勵使用者能在AI上練習表達，但最終這些語言能夠動轉化為與真人的溝通，增加有溫度的社交連結。理解AI的建議是基於大數據學習所衍生的產物，使用者應保持警覺與批判性，不將AI資訊視為完全可靠的專業依據，不盲從其建議，避免因錯誤資訊而影響心理認知或重要決策。張祐瑄指出，「諮商也許不完美，但卻是真實的。」心理師在支持的同時，也能提供不同意見的反饋；與心理師磨合並達到理解的過程，也是在學習如何與人建立真實且良好的人際關係。因此民眾若有情感的需要，張祐瑄認為，短期仍可從AI尋求支持，但假設有重大的情緒困擾，仍然建議尋求諮商等專業資源求助。