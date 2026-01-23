我是廣告 請繼續往下閱讀

越南政壇近期正式定調未來五年走向，越南共產黨第十四屆中央委員會日前在河內召開第一次全體會議，確認由蘇林再次出任越共中央總書記，持續掌舵國家最高政治權力核心，消息也被視為越南延續穩定路線、強調經濟發展的關鍵訊號。根據越南官方發布的訊息，中央委員會在會議中以全票通過相關決議，確認蘇林未來五年續任總書記職務，並表態支持其「以成長為導向」的改革與治理願景，顯示黨內對其領導方向具有高度共識。外界先前盛傳，蘇林有可能進一步兼任國家主席，形成類似中國國家主席習近平的「一人雙職」權力結構，成為數十年來權力最集中的越南領導人。不過，隨著本次黨內會議結束，越南共產黨並未對相關安排做出任何宣布，也讓外界解讀越南仍刻意維持集體領導的政治平衡。除了人事布局，經濟目標同樣成為本次會議焦點。越南共產黨在第十四次全國代表大會上正式通過決議，將未來五年的經濟年均成長目標訂在「10%以上」，展現對經濟動能的高度企圖心，也被視為對外資與市場釋放強烈訊號。分析指出，在全球供應鏈重組、外資持續轉向東南亞的背景下，越南試圖透過高成長目標，鞏固其作為製造與投資重鎮的地位。不過，如此激進的成長設定，也意味著政府在基礎建設、能源、勞動力與制度改革上將承受不小壓力。在政治穩定與經濟野心之間，蘇林的新任期被外界視為關鍵觀察期。一方面，他獲得高度授權與支持；另一方面，越南仍選擇不走高度集權路線，顯示其試圖在效率與平衡之間尋找自己的治理節奏。未來五年，越南是否能把「高成長藍圖」轉化為現實成果，將成為國際關注焦點。