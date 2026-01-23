我是廣告 請繼續往下閱讀

美國在台協會處長谷立言日前出席座談會時，發表「自由不是免費的」等言論，強調美國雖會維持軍事能力以阻止侵略，但盟友須具備自助前提，美國不應獨自承擔負擔。對此，立委高金素梅臉書發文痛批：「谷立言先生，您當台灣人都是傻子？」質疑美方在台灣面臨產業失血之際，仍理直氣壯地上門討錢。高金素梅指出，谷立言近期似乎正忙於協助賴清德政府推銷高達1.25兆元的國防特別預算，卻選擇性遺忘美國商業部長盧特尼克曾公開表功，稱美國已從台灣挖走5000億美元的重大投資。她批評美方缺乏同理心，在台灣產業大失血、市場大開放的艱困時刻，竟還四處穿梭施壓編列預算，質疑美方是否認為「台灣的土很軟」，只要用力挖就能挖到錢。針對軍事採購進度，高金素梅質疑美方若真有盟友同情心，應優先解決6000億元已收款卻未交貨的國防採購缺口。她痛批美方一邊積欠裝備，一邊忙著催促台灣再編列上兆元的預算，令人難以接受。並嗆賴清德政府「無血無淚」，無視正過著貧窮日子的基層台灣人民。她重申自由當然不是免費的，但台灣人不該被當成予取予求的對象。