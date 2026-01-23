我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體模組廠威剛23日公告2025年全年稅前獲利達102.48億元、年增1.71倍，若以目前股本32.58億元推算，全年每股稅前獲利達31.45元，等同一年賺超過3個股本。威剛2024年全年每股盈餘為9.25元，而目前為止最高紀錄為2003年，當年每股盈餘為13.58元。從單月表現來看，威剛12月營業淨利25.466億元，2025年全年營業淨利91.618億元。威剛23日股價上漲6.07%，收314.5元，成交量31622張。市場普遍認為，由於雲端服務供應商（CSP）持續加碼採購記憶體，DRAM與NAND的景氣循環仍偏多，後續晶片報價有機會更「好談」。在供給偏緊、需求續強的結構下，能取得較多貨源的模組廠被看好持續受惠，威剛今年營收與獲利也被期待有機會再挑戰新高。