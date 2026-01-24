我是廣告 請繼續往下閱讀

國道1號於桃園新增中豐交流道提前6個月完工，於12月底正式通車，此交流道目的在分流中壢、內壢交流道車流，並連接中壢市區、青埔高鐵特區與桃園航空城，縮短往返時間，改善桃園地區交通。信義房屋在地專家分析，由於桃園持續發展、人口成長快速，交通建設成為首要課題；在通勤壓力紓緩下，有機會再帶動產業進駐、吸納青壯族群遷入，人口紅利提升也將推動區域再發展。相對雙北，大桃園地區由於房價基期較低，吸引不少雙北外溢客群與產業進駐，隨之而來的國道壅塞問題成為地區硬傷。信義房屋桃三區協理王憲正分析，此次中豐交流道以直上五楊高架，協助分散中壢與內壢交流道車潮，破解在地交通瓶頸，除直接助益中壢與青埔兩地商圈發展外，與中壢接壤的平鎮將也會是同步受惠區域。信義房屋平鎮南勢店專員陳柏宇表示，平鎮區位處中壢、龍潭、楊梅、八德交界區，與中壢屬於同一生活圈範圍，共享其機能，也是外溢族群除了中壢之外的選項之一；特別是位於中心地帶的南勢重劃區，更是竹北及雙北外溢客熱門詢問商圈，不只有國道公車直通新北與中壢，開車族原先上快速道路也只需5分鐘，交通非常便利。除交通，南勢擁有重劃區屋齡新、街廓整齊的優勢，但生活機能完善，傳統市場與超市兼具，因為遷入人口增加，市府不只規劃有行政園區入駐，更將在此新設小學，成為少子化時代少數新設學校的區域，加上相對中壢親民的房價，因此除了在地族群外，也吸引不少自行開車的民眾、特別是小家庭選擇落腳於此。南勢重劃區目前物件類型以透天及大樓為主；其中，透天物件屋齡15到30年間為在地主力產品，坪數大致上隨屋齡而有變化，15-20年內產品，室內坪數約50到60坪左右，總價約是1500萬到1800萬之間；而20到30年左右的物件，大多在40幾坪，故總價落在1300萬到1400萬左右。陳柏宇提到，區內另有屋齡在20年初的熱門物件「傳家寶」系列，因建商規劃坪數較大，主建物約70到90坪，故價位稍高，約在2000萬到2200萬之間。而大樓物件主力產品為2到3房格局，室內坪數2房多在20坪內，3房則是23到27坪之間。價格部分，屋齡15到20年產品，2房總價在500到700萬左右；3房物件約是總價800到900萬。屋齡稍新一些的8到15年物件，2房目前成交價約在900多萬；3房總價約在1200萬到1300萬。而8年內物件釋出量相對較少，2到3房成交總價在1100到1500萬。陳柏宇提醒，南勢重劃區不同屋齡的大樓價位可能會因車位數量而有波動，如15年以上的大樓不見得皆有車位，而8年內、較新的物件有些配有雙車位，建議民眾如有車位需求，購屋前務必留意。陳柏宇表示，平鎮區在地發展持續不斷，包括整合平鎮區地政、戶政、稅務及社會福利等多項公共服務空間、且高齡友善的行政中心、平鎮車站，未來更將有捷運橘線通過，加上房價目前尚屬大桃園凹陷區，原先優勢加上便利度提升等利多，有機會再帶動人口紅利、刺激發展。