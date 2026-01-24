金州勇士隊在交易截止日前動作頻頻，為了在巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後維持競爭力，球隊傳出正積極策劃一場大手筆交易。根據《The Sporting News》報導，NBA記者Evan Sidery指出勇士已鎖定紐奧良鵜鶘隊的前鋒墨菲（Trey Murphy III），且不惜代價準備送出陣中價值高達6400萬美元（約合新台幣20.2億元）的新星雙人組庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。
交易籌碼曝光 庫明加、波杰姆斯基入列
報導指出，勇士隊為了得到合約價值高達1.12億美元的墨菲，可能送出的包裹清單包括：庫明加、波傑姆斯基以及多枚首輪選秀權。庫明加這位五年級前鋒因上場時間不穩定，在球隊不得志，已在獲得交易資格首日正式提出交易申請。波傑姆斯基則是勇士極力栽培的全能後衛。
庫明加與波傑姆斯基的合約總價值約為6400萬美元。對於勇士而言，雖然這是一次沉重的「出清」，但在失去巴特勒後，身高203公分且具備頂尖三分投射能力的墨菲，被視為能立即無縫接軌球隊核心的最完美拼圖。
多方角力 湖人、國王也想搶庫明加
儘管勇士希望將庫明加作為換取墨菲的籌碼，但庫明加在市場上並不缺乏追隨者。根據名記Shams Charania與Evan Sidery消息，洛杉磯湖人也對庫明加展現了極大興趣，希望能為唐西奇（Luka Doncic）找尋更多運動能力強大的幫手。原本處於領跑位置的國王隊因不願付出首輪籤，讓湖人有機會後來居上。
勇士的豪賭 延續爭冠窗口
雖然墨菲目前的合約高達1.12億美元，但他的技術特點（3D）與柯瑞（Stephen Curry）的體系契合度極高。專家分析，這筆交易若能成行，不僅能解決庫明加因上場時間不滿而產生的內部矛盾，更能為勇士的季後賽衝刺提供強大動力。
在面臨巴特勒報銷後的過渡期，勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）是否會扣下板機，完成這筆涉及多位年輕才俊的重磅交易，將成為未來兩周全聯盟最關注的焦點。
消息來源：The Sporting News
