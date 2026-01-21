勇士前鋒J.巴特勒（Jimmy Butler）經檢查後確診為右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，確定NBA美國職籃（National Basketball Association）本賽季提前報銷。

▲右膝前十字韌帶撕裂導致賽季報銷，巴特勒（Jimmy Butler）的倒下不只重創勇士戰力，也正式宣告球隊今年與明年的爭冠藍圖全面瓦解。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士最不願面對的噩夢成真。根據ESPN權威記者Shams Charania的最新報導，這則消息對於近期戰績火熱、正準備在西區大展拳腳的勇士隊來說，無疑是毀滅性的打擊，也讓S.柯瑞（Stephen Curry）爭奪第五冠的希望變得極度渺茫。這起悲劇發生在週一勇士主場迎戰邁阿密熱火（Miami Heat）的比賽中。第三節中段，巴特勒在一次進攻中與熱火後衛D.米契爾（Davion Mitchell）發生碰撞，落地時右膝出現不自然的扭曲（buckled）。當下巴特勒痛苦倒地並發出淒厲的慘叫聲，場面一度讓大通中心（Chase Center）陷入死寂。他在隊友G.裴頓二世（Gary Payton II）與B.希爾德（Buddy Hield）的攙扶下離場。儘管勇士最終以135：112大勝對手，收下近期4連勝，但賽後全隊上下籠罩在一片愁雲慘霧之中，如今最壞的檢查結果出爐，證實了外界對ACL重傷的擔憂。對於勇士而言，這次受傷發生的時機點極為殘酷。球隊在經歷季初的磨合陣痛後，近期正處於巔峰狀態，近12場比賽豪取9勝，戰績提升至25勝19敗，展現出衝擊西區前段班的實力。巴特勒本季場均繳出20.0分、5.6籃板、4.9助攻與1.4抄截的全面數據，是柯瑞身邊最可靠的副手與防守核心。回顧2025年2月，勇士從熱火交易來巴特勒，正是希望利用他的硬漢特質與季後賽經驗來延續王朝壽命。上賽季他確實幫助球隊殺入季後賽，無奈柯瑞在西區準決賽對陣明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）時遭遇腿筋傷勢，導致奪冠夢碎。如今劇本彷彿殘酷重演，只是倒下的換成了另一位核心。少了巴特勒的攻防挹注，勇士在競爭激烈的西區恐怕難以在大賽中走遠。除了對球隊本季的影響，這傷勢對巴特勒個人職業生涯更是一大考驗。現年36歲的他，向來以體能勁爆與高強度防守著稱，然而ACL撕裂即便在現代醫學下有很高的康復率，對於一名依賴爆發力的老將來說，術後能否恢復昔日身手仍是大問號。這不僅宣告巴特勒本季的結束，更讓他未來的職業生涯充滿不確定性。勇士管理層在交易截止日前原本的佈局也將被迫全盤推翻，是否會為了填補空缺而進行恐慌性交易，抑或直接著眼未來，將是接下來外界關注的焦點。