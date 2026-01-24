我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台北101下有不少民眾冒雨守候，等著現場看霍諾德攀登台北101，但天公不做美，活動將延到明天。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲艾力克斯・霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德1月24日攀登台北101大樓，台北101 大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

在台北101現場、螢幕前等待的朋友們要失望了！Netflix官方臉書今（24）天稍早發文表示，因為天候關係，《赤手獨攀台北101直播》將延期至1月25日上午9點上線。全球極限運動大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原預定今（24）早9點，挑戰「無繩索」徒手攀登（Free Solo）台北 101。不過，天公不做美，一早信義區飄起小雨，《NOWNEWS》在台北101現場守候的記者直擊，仍有許多民眾冒雨前來，準備近距離一睹霍諾德爬101風采。未料，雨勢綿綿，現場記者體感覺得又濕又冷，正詢問台北101董事長賈永婕是否延期時，Netflix已經在官方有1.8億追蹤的臉書粉專，宣布：「《赤手獨攀台北101:直播》因為天候狀況目前先延期了喔大家！！」消息傳回台北101現場，守候民眾看到取消快訊難掩失望，但也擔心霍諾德在今天氣候如此不加情況下挑戰，風險指數更是攀升，也認為Netflix延期決定是對的。