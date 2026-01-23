我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 桃園龜山區中興路23日晚間資源回收車駕駛疑突昏厥，失控衝撞倒垃圾民眾，造成7人送醫，其中78歲老婦命危，事故原因仍待警方調查。（圖／翻攝畫面）

桃園市龜山區中興路今（23）日晚間發生重大交通事故，一輛資源回收車行駛途中，駕駛疑似突然昏厥，車輛失控衝向正在路旁倒垃圾的民眾，造成包含駕駛在內共7人受傷送醫，其中一名78歲老婦命危，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。桃園市消防局表示，晚間6時04分接獲通報，指桃園市龜山區中興路發生重大車禍，立即出動22名消防人員、2輛消防車及7輛救護車到場。現場為資源回收車駕駛行駛中突發昏厥，車輛失控撞上外出倒垃圾的民眾，消防人員隨即啟動大量傷病患處置機制，將傷者緊急送醫救治。消防局指出，送醫傷者包括52歲吳姓資收車駕駛，全身冒冷汗；83歲丁姓婦人右腿開放性骨折；39歲黃姓男子右小腿開放性傷口並出現腹部疼痛；61歲陳姓女子多處擦傷；31歲呂姓男子肢體及頭部疼痛；52歲外籍女子頭部不適，另有78歲邱范姓老婦到場時已無呼吸心跳，目前情況危急。桃園市環保局表示，事故發生後已由環管處派員前往醫院關懷傷者及家屬，並建立聯絡管道，協助後續就醫事宜。初步了解，52歲吳姓駕駛無特殊病史，當天出勤前亦完成酒測，結果正常，至於是否因身體突發狀況導致事故，仍待警方與相關單位進一步調查釐清。