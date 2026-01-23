我是廣告 請繼續往下閱讀

▲長澤雅美宣布結婚同時也被爆出停工，其中原因和她生病的父親有關。（圖／X@confidencemanJP）

日本影壇女神長澤雅美在2026年元旦投下震撼彈，透過經紀公司與親筆信正式宣布結婚喜訊，證實已與大5歲的電影導演福永壯志完成結婚登記，喜訊曝光後，現在也傳出她打算暫停工作、休養到2027年的消息。日媒分析原因有2個，第一，可能是她希望能抽出時間、多多陪伴生病的父親，並且讓爸爸看見自己結婚、獲得幸福的模樣，第二就是要陪福永壯志到加拿大工作。長澤雅美婚訊曝光後，日媒就爆料她計畫於今年開始長期休養，並點出兩大可能原因，其一和她67歲的父親長澤和明（前日本足球名將）有關，長澤和明近期因健康因素退居幕後，雅美得知父親身體狀況後，決定調整工作步調，將生活重心暫時放在家庭，希望能陪伴父親度過治療期，順勢讓對方見證自己步入婚姻的幸福時刻。另一說法則與福永壯志的海外工作計畫有關，他預計1月前往加拿大，參與《幕府將軍》第二季拍攝，拍攝期長達一年，剛好長澤雅美一直以來都有到紐約進修演技的想法，因此夫妻倆被認為有可能攜手出國，一邊陪伴彼此，一邊讓她順勢休養、充電。長澤雅美此次「元旦閃婚」對象為43歲的導演福永壯志，對方在日本影壇資歷深厚，近年更參與好萊塢影集《幕府將軍》第一季的製作，備受國際關注，根據了解，兩人因電影創作結緣，交往過程始終保持低調，幾乎未曾被媒體捕捉到同框畫面，直到元旦當天才對外公開婚訊，令外界相當驚訝。在親筆信中，長澤雅美以一貫溫柔真誠的語氣寫下心聲，表示未來將與伴侶彼此扶持、珍惜平凡生活，也誠懇希望外界能以溫暖的目光守護這段新人生階段。簡短卻真摯的文字，展現她對婚姻的慎重與成熟心境。受到休養計畫影響，長澤雅美已開始調整演藝行程，日媒指出，原定於2026年春季開拍的電影《行騙天下 JP》續集，已傳出將延後至2027年以後製作；同時，她也陸續重新安排手上的廣告與代言工作，以配合未來較長時間的休息。