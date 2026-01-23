我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市中山區南京東路二段與一江街口，今（23）日下午3時許發生一起驚悚車禍。一輛隸屬於三立電視台的採訪車，疑似因車輛異常失控，直接衝撞位於路口的 彰化銀行吉林分行，造成10名民眾輕重傷，包含採訪車司機在內。警方指出，肇事的67歲林姓駕駛僅受輕傷，未送醫，其餘傷者已全數送往醫院治療，初步檢測已排除酒駕情事。據了解，林姓駕駛最初向消防人員表示，行車時疑似一時恍神才釀成事故；隨後接受警方詢問時，改口稱原本準備左轉，卻突然感覺車輛轉速異常升高；最後又表示事發當下踩不到煞車，導致車輛失控。這起事故造成銀行內部嚴重毀損，包含牆面、裝潢結構受損，磚塊與建材散落於營業廳內外，ATM及相關設備亦遭撞擊破壞。警方與消防人員獲報後迅速到場，封鎖現場進行交通管制與事故處理，並同步展開後續調查。警方表示，後續將進行車輛鑑定與現場跡證分析，以釐清事故真正原因與責任歸屬。