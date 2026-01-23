我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市中山區一江街與南京東路口，23日下午發生一起重大交通事故。一輛三立電視採訪車不明原因失控，衝入路旁的彰化銀行吉林分行，造成落地玻璃碎裂、提款機受損，銀行內外一片狼藉，事故共造成10人受傷。警方晚間初步認定涉過失傷害，將依法隨案移送地檢署偵辦。警消到場後查明，肇事駕駛為67歲林姓男子，當時駕駛三立採訪車行經路口，疑因操作不慎，導致引擎轉速異常升高而失控衝入銀行。警方表示，林男酒測結果顯示無酒駕、毒駕情形，林男則自述事發當下可能一時恍神，釀成事故。整起事故造成10人受傷，除林姓駕駛本人之外，副駕駛座33歲何姓記者也受傷，另波及路人及銀行內民眾，共8人受到輕重傷。其中，銀行內有3人重傷、4人輕傷，另有一名機車騎士受傷；傷者中有2名女子傷勢較為嚴重，一人出現全身撕裂傷，另一人則有臉部及胸腔多處骨折，目前仍在醫院治療中。警方已成立專案小組，將林姓駕駛帶回派出所偵訊，持續釐清肇事原因。警方指出，儘管目前尚無人提出傷害告訴，仍將於偵訊後，依過失傷害罪嫌依法送辦。