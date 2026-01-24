我是廣告 請繼續往下閱讀

針對台中市「澄清醫院中港院區」21日遭一名林姓病患大鬧急診室，對詹姓護理師毆打致有腦震盪案，台中地檢署至表重視，張介欽檢察長旋即指示由醫療專組溫雅惠檢察官指揮臺中市政府警察局第六分局即時展開調查。警方22日將林男拘提到案，23日經檢察官訊問後認定林男涉犯醫療法之對於醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務、傷害等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實行傷害犯罪之虞，向地院聲押獲准。據悉，林男21日凌晨4時許由救護車送至清醫院中港院區急診，詎料滿身酒氣的林男到院後情緒激動拒診，醫師對其傷口治療與縫合時，林十分不配合，更衝下病床企圖攻擊醫師，院方警衛與家屬將林男帶至診間門口後，詹姓護理師向林男妻子說明後續治療流程，未料林男突朝詹姓護理師的頭部右側猛揮重拳，將詹姓護理師擊倒，經救護確認有腦震盪等症狀。第六分局警方持台中地檢署檢察官核發之拘票，於1月22日20時許，在臺中市西屯區逮捕被告林嫌到案，製作警詢筆錄後於23日上午解送台中地檢署。經檢察官訊問後，認被告林男涉犯醫療法第106條第3項之對於醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務及刑法第277條第1項之傷害等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實行傷害犯罪之虞，向臺灣臺中地方法院聲請羈押獲准。台中地檢表示，署對於任何形式之醫療暴力行為，均予以最嚴正之譴責。醫療人員係維繫民眾生命與健康之重要守護者，任何危害其人身安全及妨害醫療業務之不法行為，均屬對社會秩序之重大挑戰。本署將持續秉持從速、從嚴之原則依法究辦，絕不寬貸，以具體行動捍衛醫護人員執業安全，確保民眾安心就醫之基本權益。