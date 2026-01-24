我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Alex Honnold挑戰徒手攀登台北101，賣場、觀景台、信義區管制時間。（圖／官方提供）

攀岩好手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（24）日挑戰徒手攀登台北101，並由Netflix進行線上直播，為了確保活動安全及拍攝順利，信義區台北101週邊路段將進行交通管制、行人管制、停車限制，《NOWNEWS》整理交通管制、觀景台營業時間、101商場幾點開門懶人包一次收。11:00 - 20:00；10:00 - 21:00（無異動）1、松智路（松廉－信義）東側人行道封閉，保留信義廣場通道供行人通行。2、松智路（松廉－信義）西側人行道封閉至101辦公樓信義路大門前，保留101辦公樓人行往市府路方向通行。3、信義路信義廣場旁人行道封閉，改由信義路及松仁路口穿越馬路後，往信義路南側方向通行。4、信義大門側保留人行通道，已進到辦公大樓。管制日期：1/14－1/24（雨備日1/25）開閉時間：07:00－17:00管制日期：1/21－1/24（雨備日1/25）暫停時間：09:00－13:00管制日期：1/14－1/24（雨備日1/25）信義廣場停車場兩側出入口，開閉時間 07:00－17:00「台北101停車場」松智路出口暫時禁止車輛駛出，改由市府路出口駛出。主要管制時間為 115年1月24日（六）07:00 - 11:00，受影響的公車路線及改道資訊整理如下◾28路 去程改由： 松高路 → 松智路 → 松仁路 → 信義路五段 → 市府路◾46路 去程改由： 信義路五段 → 松仁路 → 松高路 → 松智路 → 松壽路 → 松仁路 → 信義路五段 → 松德路◾66路 去程改由： 信義路五段 → 市府路 → 松壽路 → 松仁路 → 忠孝東路五段返程改由： 忠孝東路五段 → 松仁路 → 信義路五段◾藍5路線 去程改由： 莊敬路 → 信義路五段 → 松仁路 → 松壽路 → 松智路 → 松高路返程改由： 松高路 → 松智路 → 松壽路 → 松仁路 → 松勤街 → 莊敬路◾市民小巴7路線去程改由： 莊敬路325巷 → 松智路 → 信義路五段 → 松仁路 → 松壽路 → 松智路 → 松高路返程改由： 松高路 → 松智路 → 松壽路 → 松仁路 → 松勤街 → 莊敬路325巷◾基隆路幹線 返程改由： 松仁路 → 松壽路 → 基隆路一段◾台北觀光紅線 環線改由： 信義路四段 → 基隆路一段 → 松壽路 → 松仁路◾669路線 動線： 松仁路 → 信義路五段 → 市府路 → 松壽路 → 松智路