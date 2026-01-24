我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德攀登台北101活動今稍早臨時改期。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲賈永婕發文：「一切都是值得等待的！」（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲台北101周圍今早聚集朝聖人潮。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲艾力克斯・霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（24）日上午原訂9時挑戰徒手攀爬台北101，怎料上午8時許，主辦方Netflix官方宣布因天候狀況極差，活動臨時取消，霍諾德攀登台北101全球關注，今早上8時，《NOWNEWS今日新聞》記者抵達現場，信義路與松智路四周側邊擺設圍欄，員警嚴陣以待，而現場儘管天候下雨、寒冷，仍有不少民眾聚集朝聖，架設攝影機、自備望遠鏡，還出動椅子、腳架，一睹霍諾德風采。怎料上午8時20分許，主辦方Netflix宣布因天候狀況極差，活動臨時取消，「《赤手獨攀台北101:直播》因為天候狀況目前先延期了喔大家！」對此，台北101董事長賈永婕回應《NOWNEWS今日新聞》：「確定改期，一切值得等待的！」現場人潮開始疏散。◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）◾直播時間：1月24日上午9時，全程實況約120分鐘◾直播平台：Netflix全球播出◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）◾生日：1985年8月17日（40歲）◾國籍：美國◾身高：約180公分◾體重：約73公斤◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女◾專長：徒手攀岩（Free Solo）◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性◾身價：媒體估算約數百萬美元