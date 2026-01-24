我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼台北101聚集大批人潮，只為一睹霍諾德丰采。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲艾力克斯・霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

霍諾德爬台北101延期！艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原預定今（24）日早上9點，挑戰「無繩索」徒手攀登台北 101，不過8時20分許，主辦方Netflix宣布因為天候狀況延期至明天早上。稍早《NOWNEWS今日新聞》記者於現場直擊，上百名民眾圍聚台北101一樓廣場，希望能見霍諾德一面，等候至9時20分許，台北101人員於現場宣告：「Alex不會出來受訪，大家久等辛苦了，請民眾疏散！」霍諾德原訂於今（24）日上午9點挑戰徒手攀爬台北101，怎料因天候不佳臨時取消，改期至明日同樣時間，Netflix表示安全始終是首要考量，感謝民眾的理解與體諒，「明日的媒體活動安排我們將於今日稍晚提供最新消息。」《NOWNEWS今日新聞》記者稍早於現場直擊，實際體感又濕又冷，上午8點許，台北101周圍有數百名民眾朝聖，雖不敵天候因素取消有些失落，但依舊希望霍諾德安全為上，持續在台北101現場等待，看能否見到霍諾德一面。台北101廣場聚集了大批粉絲，不少人狂喊：「好想見到他」、「好想看他本人」、「好想見到Alex」、「希望等到他」，等候至9時20分許，台北101人員從會場內走出：「Alex不會出來受訪，大家久等辛苦了，請民眾疏散！」◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）◾直播時間：1月25日上午9時，全程實況約120分鐘◾直播平台：Netflix全球播出◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）◾生日：1985年8月17日（40歲）◾國籍：美國◾身高：約180公分◾體重：約73公斤◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女◾專長：徒手攀岩（Free Solo）◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性◾身價：媒體估算約數百萬美元