總統賴清德宣布提出1.25兆元的國防特別預算，行政院也將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送立院審議，不過遭藍白封殺，迄今無法付委審查。美國在台協會處長谷立言22日再喊話，自由不是免費的，美國不能也不應獨自承擔這一重擔，美國只能在友盟自力自助的程度內提供協助。國民黨立委楊瓊瓔說，同意谷立言的說法，但既然不是免費的，民進黨政府是否也該把帳說清楚？政府只用幾頁 A4，就要國會同意高達 1.25 兆元的預算，這樣的做法，真的不會太過草率嗎？楊瓊瓔說，坊間有人半開玩笑地說，世界上最「隱形」的戰機在哪裡？答案是台灣：因為已經訂購多年，至今仍未看到。這樣的調侃，背後反映的，其實正是立法院嚴格審查預算的重要性。過去已經支付的多項軍購，至今仍有不少裝備尚未到貨，相關進度、責任歸屬，政府都應該向人民交代清楚。楊瓊瓔說，每一分預算，都是台灣人民辛苦工作、繳納的血汗錢，人民有權知道錢花在哪裡、為什麼非花不可。在野黨依法監督、替納稅人把關，難道有錯嗎？難道不照單全收、不給空白支票，就要被貼上「通敵賣國」的標籤？從雞蛋採購到疫苗爭議，我們已經看過太多次，執政黨用政治口號壓過監督，最後卻是人民承擔風險。真正傷害台灣的，從來不是監督，而是不透明。楊瓊瓔說，既然行政院長卓榮泰21日提到公開辯論，那就讓每一筆軍購、每一項預算，都攤在陽光下，公開說清楚，交由人民判斷，誰是在為國家安全把關，誰又是在逃避監督。「請問院長你說話還算數嗎？守護台灣，不只是花錢，更重要的是把錢花對、花得透明。」