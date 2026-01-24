我是廣告 請繼續往下閱讀

《美麗島電子報》22日公布2026新北市長最新民調，若在「三腳督」情況下，台北市副市長李四川的34.2%、民進黨立委蘇巧慧的32.7%、民眾黨主席黃國昌墊底，僅有15.4%。不過前立委郭正亮說，在三腳督的狀況下，李四川與蘇巧慧支持度相差不遠，李四川還是要好好處理與民眾黨的關係，避免讓蘇巧慧得利。郭正亮23日在中天《何橞瑢辣晚報》表示，相關民調真正的重點，不在於李四川與新北副市長劉和然誰高，而是在三腳督情況下，李四川僅領先蘇巧慧不到2個百分點，這代表選情極度緊繃，隨時可能翻盤。他指出，即便表面領先，這樣的差距仍相當危險。郭正亮說，蘇巧慧並非民進黨最強候選人，但其父、行政院前院長蘇貞昌擅長造勢，黨內沒有人敢得罪，導致前立委羅致政、立委吳秉叡與張宏陸等原本更會選舉的人選自動退讓，形成現有局面。郭正亮認為，國民黨在三腳督情況下仍須高度戒慎，即使李四川民調勝出，也必須妥善處理與白營的關係，包括議員席次協調，甚至討論入閣安排，否則選戰風險仍然存在。本次調查由《美麗島電子報》委託，調查範圍為新北市設籍年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。