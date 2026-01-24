中央氣象署今（24）日上午9時25分發布大雨特報，表示今日水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及蘭嶼有局部大雨發生的機率，其中基隆市、新北市、宜蘭縣、台東縣都納入大雨警戒範圍，影響時間至晚上，提醒民眾外出記得攜帶雨具。
⚠️大雨特報
警戒地區：基隆市、新北市、宜蘭縣、台東縣
中央氣象署表示，今日清晨輻射冷卻影響，各地偏冷，預計西半部及宜蘭低溫約11至15度，花東16到17度，其中竹苗、南投及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生的機會，請注意保暖；而白天溫度將比今天更回升，桃園以北及東半部雲量較多，高溫約18至21度，新竹以南高溫約23至26度，感受溫暖舒適。
天氣方面，環境轉為偏東風，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北地區及西半部山區也有零星短暫雨，至於桃園以南平地則是多雲到晴的天氣。
資料來源：中央氣象署
