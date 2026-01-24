我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部今（24）日指出，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機26架次，其中18架次逾越海峽中線進入北部、中部與西南空域，另偵獲共艦6艘持續在台海周邊活動。根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨日上午10時45分至下午3時15分，在北部空域偵獲共軍輔戰機2架次；昨日上午10時20分至下午3時45分，在中部空域偵獲共軍主、輔戰機22架次；昨日上午9時15分至下午5時10分，在西南部空域偵獲共軍直升機2架次。國防部昨日表示，自10時40分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機計23架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。另外，昨日上午偵獲中共空飄氣球1顆，於上午7時5分出現、8時05分消失，偵獲地點為台中西南121浬、高度20,000呎。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。