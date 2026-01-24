我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵規定

高鐵規定

各捷運規定

近日行動電源自燃事件頻傳，台北捷運23日表示，鄭重呼籲旅客，進入捷運範圍內請勿使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償，引發質疑。而各交通場域對於行動電源的管理制度，包括高鐵、台鐵及各捷運的情況，《NOWNEWS今日新聞》整理提供民眾參考。台鐵表示，《鐵路法》現行規定並未包含行動電源，因此目前仍以柔性勸導為主，但也提醒，若是旅客使用或保管行動電源不慎、造成火災，仍須負相關賠償與法律責任。高鐵則透過官網、車廂資訊螢幕、車站跑馬燈等多種管道，不斷宣導旅客妥善保管隨身物品，同時密切注意行動電池的使用狀況，確保旅運安全。高鐵進一步指出，凡是攜帶具潛在安全疑慮的物品，務必置於視線可及處，若遇異常能立刻處理；必須時可通知高鐵人員協助。如果因保管或使用行動電源不當造成火警，旅客仍須負擔相應的賠償與法律責任。高鐵呼籲旅客行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；敬請使用BSMI或NCC認證合格之行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管。日前台北捷運板南線發生行動電源自燃意外，大量煙霧引發乘客恐慌奔逃。為防堵安全漏洞，北捷公司宣布旅客進入捷運系統範圍，應全面停止使用行動電源。若因旅客使用或保管不當導致火災，將依法究辦並對相關營運損失進行追討與求償。根據《聯合報》報導，新北捷運公司現階段不禁止旅客使用行動電源，包含環狀線、淡海捷運及安坑輕軌，但旅客若因使用不當或設備異常導致火災、設備損壞或營運中斷，將依法求償實質損害。台中捷運公司認為，若有相關禁令可能會讓旅客將行動電源放在隨身包內，反而導致風險增加；目前並未禁止在捷運系統使用行動電源，也會持續宣導使用合格行動電源。高雄捷運公司則表示尚待研議，也會利用跑馬燈及廣播向民眾提醒，隨身攜帶的行動電源如有過熱等異常現象，盡量不使用。