▲3位攀岩運動愛好者是霍諾德的粉絲，欣慰對方沒有在嚴寒、雨天下硬撐爬上台北101。（圖／記者黃聖凱攝影）

霍諾德快看！屏東粉絲連續2晚做夢：來我家

▲張小姐（左）手作看板支持霍諾德，「很感謝台北101董事長賈永婕，有這個機會讓Alex過來！」（圖／記者黃聖凱攝影）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德1月25日攀登台北101大樓，台北101 大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101原訂今（24）日登場，豈料天候狀況延期至明日同一時間，稍早《NOWNEWS今日新聞》實地直擊，採訪到3位攀岩運動愛好者，同時為霍諾德的粉絲，其中一名來自屏東的女粉絲表示，今早7點半就到現場，「連續兩晚夢到他，他來我家作客，沒有怎麼樣，我對他就是偶像的崇拜！明天再來！」還有另一名張小姐，帶著手作看板熱情支持：「很感謝台北101董事長賈永婕，Alex you are the best！Go get Taipei 101！Go go go！」上午8時許，《NOWNEWS今日新聞》記者親自到台北101實地觀察、採訪，大批民眾不畏濕冷天氣，雨具、禦寒衣全帶上，正當記者尋覓粉絲採訪中途，不巧主辦方Netflix宣布因天候不佳，活動臨時取消，現場民眾開始議論聲四起，等候撲空引發小小騷動，不少人收拾行囊開始離場。有3位攀岩運動愛好者接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，其中一名來自屏東的女粉絲表示，今早7點半就到現場，本身就是霍諾德粉絲，「連續兩晚夢到他，他來我家作客，沒有怎麼樣，我對他就是偶像的崇拜，一早出門看到天氣不好，想說會取消，但心情沒有影響，明天再來！」另一名男性粉絲也強調，欣慰霍諾德沒有在嚴寒、雨天下硬撐，「安全最重要，這個雲太多了，爬上去風景也不漂亮，希望他在一個開闊的場地、是在藍天白雲下登頂，才是最漂亮的畫面！」最後，3人合力對霍諾德明日挑戰加油打氣，「Alex！Alex！Alex！加油！加油！加油！」稍早現場，記者也捕獲到一名張小姐，今早4點許自新竹搭火車北上，7點許抵達台北101，就為了見證霍諾德壯舉，張小姐興奮表示：「很感謝台北101董事長賈永婕，有這個機會讓Alex過來，我喜歡他很多年了，他一系列的紀錄片我都有看，看到他攀爬那些懸崖峭壁，心想說『天啊！怎麼會有人跟蜘蛛人一樣，無所畏懼！』」最後她喊話霍諾德：「Alex you are the best！Go get Taipei 101！Go go go！」◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）◾直播時間：1月25日上午9時，全程實況約120分鐘◾直播平台：Netflix全球播出◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）◾生日：1985年8月17日（40歲）◾國籍：美國◾身高：約180公分◾體重：約73公斤◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女◾專長：徒手攀岩（Free Solo）◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性◾身價：媒體估算約數百萬美元