香港有民眾在Threads表示，自己剛剛搬家半個月，回家卻發現牆上有15隻蟑螂，讓他超級驚恐，趕緊發文詢問解決辦法。蟑螂問題讓許多人相當苦惱，台灣環境部就曾給出「3不」防蟑法，包括不給來、不給住、不給吃喝，另外，家中如果已經有蟑螂，可以使用殺蟲劑、殺蟑凝膠餌劑等，解決蟑螂問題。
回家驚見15隻蟑螂開趴 專家懷疑國外包裹夾帶進入
有一位香港民眾在Threads表示，他才剛搬到新家半個月，有天晚上回家卻發現牆上居然有15隻蟑螂聚集，讓他嚇得不知道要怎麼辦才好，直呼這是他10年租屋最恐怖的經驗，有網友看到照片，整個頭皮發麻，表示這個房子不能住了，還有網友詢問原PO搬進去之前有沒有使用水煙殺蟲，原PO表示有用過，但還是有蟑螂跑出來，他最後鼓起勇氣，使用殺蟲劑噴蟑螂，並決定去買「一點絕」等殺蟑凝膠餌劑，徹底解決蟑螂問題。
根據香港除蟲專家鄭國鏗表示，原PO照片中的蟑螂是香港較少見的「煙燻蟑螂」，有很大的機率是從國外網購包裹，夾帶懷孕母蟑螂或是蟑螂卵進入室內，或是前任租客住的時候，牆壁的縫隙中就已經有蟑螂卵鞘。
2方法徹底解決蟑螂卵 環境部傳授「3不」蟑螂防治法
其實水煙對於蟑螂蛋來說完全沒用，因為蟑螂蛋外殼還有堅硬的卵鞘，水煙無法起到作用，日本驅蟲公司「害蟲驅除110番」表示，要殺死蟑螂卵，可以把蟑螂卵鞘裝進透明的密封袋中，再用重物把蟑螂卵鞘敲破；蟑螂卵鞘也很怕高溫，可以用50度以上的熱水澆淋卵鞘，讓蟑螂卵鞘裡的蛋白質變熟、凝固，蟑螂就無法孵化了。
如果是已經孵化出來的蟑螂，台灣環境部表示，有3種可有效殺蟑的方法，包括使用殺蟑的噴霧劑，在蟑螂出沒的地方，上下噴灑約10公分的帶狀藥液，只要蟑螂爬過去就會死亡；也能使用殺蟑餌盒，引誘蟑螂食用藥劑；最後是用殺蟑餌劑，可把餌劑放在蟑螂經常出現的裂縫、牆角、縫隙中，加上整理環境，能提高防治效果。
環境部指出，要防止蟑螂入侵家中，「3不」很重要，第一是「不給來」，家中門窗、管線不要留縫隙，如果有破損應該立即修補，廚房、浴室排水口要經常清洗，也能加裝防蟑落水頭、夜間不用時加蓋；第二是「不給住」，隨時保持室內清潔，不要堆積紙箱、舊報紙等雜物，減少蟑螂躲藏的地方；第三「不給吃喝」，家中食物要收好，垃圾桶、廚餘桶也要加蓋，廚房流理台最好保持乾燥，不要積水，讓蟑螂沒有食物、水源。
資料來源：Threads、害蟲驅除110番、環境部
