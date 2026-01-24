我是廣告 請繼續往下閱讀

▲秦子翔是近年台灣最受矚目的運動攀岩選手之一。（圖／Chin Tzu-Hsiang 秦子翔臉書）

▲霍諾德1月25日攀登台北101大樓，台北101 大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS生活消費中心整理、社群中心製表）

40歲美國「極限攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原本今（24）日上午將挑戰以徒手無任何防護的方式攀登台北101，全程透過Netflix直播，不過Netflix稍早宣布，因為天候不佳，攀爬計畫延期至25日上午9點。對於霍諾德即將征服台北地標101，台灣攀岩好手秦子翔認為是「霍諾德替我們實現夢想」，並稱讚101董事長同意開綠燈的決定。秦子翔是近年台灣最受矚目的運動攀岩選手之一，長期活躍於國內外賽事，被視為台灣攀岩屆的重要代表人物，他日前接受美媒ABC News訪問，對於霍諾德挑戰攀登台北101的宏願，秦子翔表示：「對Alex Honnold來說，完成這次攀登，就像是在替我們實現夢想。」此外，台北101董事長賈永婕昨天發長文，回應部分輿論對於霍諾德攀爬101沒有安全網是「不負責任的賭博」、「不良示範」，或是假若挑戰失敗會損及台灣的國際形象，對此，賈永婕強調，徒手攀爬（Free Solo）本身即為國際公認的極限運動項目，其核心並非魯莽，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上。賈永婕也說，風險存在，並不等於社會不該容許，因為做任何事都有風險，「文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險」，且將極限運動一律貼上錯誤示範的標籤，反而傳遞一種保守而矛盾的價值觀，讓她大嘆：「保守思維真是可怕！」針對賈永婕的一番話，秦子翔也在臉書發文大表認同，「才知道她（賈永婕）是想法很棒的人！」🟡台北101 大樓（Taipei 101）小檔案◾位置：台北市信義區信義路五段7號◾完工時間：2004年12月31日落成◾建築師：李祖原聯合建築師事務所◾高度：508公尺（含避雷針509.2公尺）◾樓層數：地上101層、地下5層◾曾獲紀錄：2004年至2010年為全球最高建築◾主要用途：辦公室、購物中心、觀景台、餐廳◾結構特色：外型宛若竹子，34層樓以上每8層樓有「竹節」。◾觀景台位置：89樓、91樓、101樓◾觀景台電梯：時速60公里，5樓至89樓僅需37秒。🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）◾直播時間：延期至1月25日上午9時，全程實況約120分鐘◾直播平台：Netflix全球播出◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）◾生日：1985年8月17日（40歲）◾國籍：美國◾身高：約180公分◾體重：約73公斤◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女◾專長：徒手攀岩（Free Solo）◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性◾身價：媒體估算約數百萬美元