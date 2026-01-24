我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳珮騏發文透露外景人員的辛苦。（圖／陳珮騏打氣團FB）

48歲的知名八點檔女星陳珮騏時常透過社群分享工作與生活，而在昨（23）日，她分享一張拍攝《百味人生》的幕後花絮照，親揭辛酸內幕，透露外景人員們天天風吹日曬，還要照顧演員，感到很心痛，還表示圈子有一句話：「女人當男人用，男人當畜牲用」，但武戲多的劇組，外景隊則不分男女，讓她忍不住看著在寒流下仍努力工作的大家直呼「你們真的是好勇敢的一群！」陳珮騏在昨日PO出一張與王樂妍穿著高領、戴著圍巾、又穿著厚大衣，但還是冷到縮起肩膀的照片，感嘆拍了10多年的台八，見過數不清的災難，「上山下海、日以繼夜，各種辛苦、折磨和煎熬真的外人難以想像」，但這幾天看著外景人員，她忍不住心疼天天要在外頭風吹日曬的他們。陳珮騏認為雖然演員也辛苦，但工作人員還要照顧演員，自己則在隨便的環境、甚至沒有椅子的地方吃飯，「我們這圈子有句話：『女人當男人用，男人當畜牲用』。可我們這種武戲居多的劇組，外景隊一向都不分男女」。陳珮騏看著一起狼狽、一起失溫的大家，感到心疼又佩服，「忍不住對他們說：『你們真的是好勇敢的一群！』」還向大家道歉表示：「對不起，請原諒我。謝謝您，我愛您」。粉絲看到後也感到非常心疼，紛紛為陳珮騏及其他演員、工作人員打氣，「真的超心疼也超佩服，你們都是最勇敢的戰士，真心感謝」、「真的辛苦你們了，因為你們的辛苦，才讓我們有戲看」。陳珮騏在1992年時以模特兒身分踏入演藝圈，2004年進入戲劇圈，出演《真情滿天下》獲得許多知名度，之後陸續在電視劇中飾演強勢女性角色，因此有著「台灣恰查某之光」、「女戰神」之稱。陳珮騏於2025年回歸台八《百味人生》，演技再度獲得觀眾高度讚賞。在劇中，她挑戰演出對非親生女兒呵護備至的角色，無論是凌厲的眼神戲或是動人的催淚告白，都展現出與過往「惡女」形象不同的層次感，演技獲得肯定。