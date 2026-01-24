我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺中市政府警察局第一分局特別舉辦「天心月圓、平安喜樂」毛筆書畫教學活動，邀請「警界儒將」蔡俊章博士及書法名家姜俊任老師蒞臨指導。(圖/記者鄧力軍翻攝)

農曆新春將至，臺中市政府警察局第一分局特別舉辦「天心月圓、平安喜樂」毛筆書畫教學活動，邀請「警界儒將」蔡俊章博士及書法名家姜俊任老師蒞臨指導。透過墨香與藝術創作，為平日工作繁重的警察同仁注入人文涵養，營造溫馨的年節氣氛。活動亮點之一，是邀請到警政署前副署長蔡俊章博士回娘家。退休十一年的蔡博士不僅從警資歷完整，藝術造詣更享譽國際，2024年甫獲法國羅浮宮水墨畫銀獎及2023日本東京都美術館NPO法人國際交流會金賞。蔡博士現場示範其獨步藝壇的「蔡氏墨蝦」，僅憑寥寥數筆，便將蝦與蟹的姿態表現得活靈活現、線條靈動。他在分享中感性表示：「藝術家是越老越值錢」，鼓勵同仁在繁重的高壓勤務下，應培養正向且長久的興趣，透過藝術沉澱心靈，達成身心平衡。現場取畫同仁絡繹不絕，氣氛熱烈。佛光山人間大學臺中分校姜俊任老師，則以深入淺出的教學方式，引領同仁掌握書法的提按與運筆技巧。姜老師特別致贈分局「治安平穩、交通順暢、民眾安心」墨寶，期許分局全體同仁在春節期間能守護轄區平安，讓市民歡度好年。臺中市政府警察局局長吳敬田與第一分局警友辦事處主任林傳凱、劉乃欣亦蒞臨共襄盛舉。兩位老師現場題字「天心月圓」與「平安喜樂」相贈，除了期許警察同仁執勤順遂，更祝願同仁在守護城市安全的同時，也能擁有安定幸福的日常。臺中市政府警察局第一分局表示，衷心感謝蔡俊章博士與姜俊任老師的蒞臨。透過書法與繪畫的洗禮，讓同仁在嚴正執法之餘，能藉由藝文能量舒緩壓力。第一分局將持續守護轄區治安與交通安全，致力營造一個平安、祥和的年節環境。