統一發票中獎是全民小確幸，根據「統一發票給獎辦法」規定，統一發票中獎之獎金、各項宣傳、資料調查及稽查之費用、檢舉之獎金、統一發票發售及專責單位所需經費，由全年營業稅收入總額中提出3%，以資支應。不過國民黨立委賴士葆說，過去幾年稅收都超徵，但財政部卻都還是只用年度「預算數」的3%計算，呼籲財政部不要玩文字遊戲。根據統計，110年全年營業稅預算數為約4051.17億元、實徵數為約4711.61億元；111年預算數為約4281.40億元、實徵數為約5140.27億元；112年預算數為約4408.34億元、實徵數為約5335.05億元；113年預算數為約5351.53億元、實徵數為約5790.05億元；110年到113年實徵數3%與預算數3%差額累計共86.52億元，若以統一發票200元獎金做計算，可發4326萬組；若以1000元獎金做計算，可發出865萬組；以統一發票雲端發票專屬獎500元計算，可發出1730萬4千組。賴士葆表示，若稅收增加1千億，3%就是30億，統一發票獎金可以分給上百萬人，財政部不要再狡辯，只按照「預算數」的3%，這沒有道理，侵犯人民的權益，沒收市民的小確幸，呼籲財政部體恤市民，多發點獎金給大家。