台灣結合美光是好的連結 謝金河：加大對美光採購有助縮小台韓逆差

有鑑於記憶體景氣快速翻升，加上美國總統川普的對等關稅政策，在新地緣政治下，美國記憶體大廠美光科技（Micron）有了新角色。財信傳媒董事長謝金河指出，台灣可以協助美光再壯大，可以迎頭趕上海力士、三星，同時也有助於縮小台韓逆差，成為台美合作另一個起點。謝金河提到，這波記憶體大浪在前台積電董事長、現任美光董事劉德音以自己的錢加碼美光股票，引起市場關注。謝金河說，美光去年同時期的股價約61.54美元、但今年23日狂奔到412.43美元，市值到了4498億美元，在南韓海力士、三星形成的「HBM三足鼎立」中，美光的角色最值得注意。川普的新全球戰略中，突然跑出2個人來插隊，謝金河表示，一個是加拿大總理卡尼、一個是韓國總統李在明，「川普不可能對李在明和中國領導人習近平用小米手機玩自拍沒有感覺！」謝金河指出，接下來「朝鮮半島」可能會有一些新的變化，包括市場最搶手的HBM，目前海力士占57%、三星22%、美光21%，美光如何逆轉現在的局面，而台灣和美光的合作，也愈來愈重要。加上近期力積電董事長黃祟仁將銅鑼P5廠以18億美元賣給美光，「看起來這是一個重要的交易。」謝金河說，美光在2016年併下華亞科67%股權，台塑也在換股中取得美光5.02%股權，如果台塑都沒有賣，「現在值萬金。」美光取得華亞科後也開始加碼台灣投資，謝金河提到，至今美光的記憶體在台灣生產比重超過6成，更可能加到8成，換算下來，美光在台灣投資的金額超過1.1兆台幣，是投資台灣最大的外資。謝金河認為，台美合作的路上，台灣可以協助美光再壯大，迎頭趕上海力士、三星，台灣也可以利用這個機會協助南亞科、華邦在記憶體的升級，「這是台美合作另一個起點」。「台灣結合美光是好的連結！」謝金河表示，台灣去年對南韓的貿易逆差370億美元，HBM是最大宗，如果加大對美光採購，有助於平衡台美龎大順差，也有助於縮小台韓逆差。