備受全球矚目的Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》原定今日登場，但因台北天候不佳，攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）的挑戰順延一天。他的愛妻Sanni McCandless特別愛相隨來台，這幾天夫妻倆在台北的行程也在IG限動分享，上傳了多則老婆陪伴老公的「第一視角」畫面，包括兩人有去大稻埕泡茶和觀光。Sanni幽默表示，這趟旅程原本像是她的購物之旅，偶爾才跟老公聚聚，甜蜜互動閃瞎眾人。

▲霍諾德來台準備攀岩101，太太Sanni愛相隨，兩人還抽空去大稻埕飲茶，體驗台灣文化。（圖／翻攝自Sanni IG@sannimccandless）
老公爬101、老婆逛街　抽空去大稻埕飲茶

從曝光的老婆視角畫面中，可以看見兩人相當融入台灣在地文化。Sanni拍下了大稻埕迪化街懸掛滿滿燈籠的熱鬧街景，並與霍諾德一起在古色古香的茶館中泡茶，享受大戰前的寧靜片刻。有趣的是，兩人不約而同都穿著藍色系的衣服，讓Sanni忍不住笑說是「意外穿成雙胞胎（accidentally twin）」的情侶裝，神仙眷侶的可愛模樣，真的超有愛。

▲霍諾德（如圖）的太太Sanni記錄他為爬101做訓練和測試的過程，老婆第一視角，果然帥氣。（圖／翻攝自Sanni IG@sannimccandless）
老婆第一視角　霍諾德攀岩訓練超帥

除了吃喝玩樂，Sanni也紀錄了霍諾德備戰的一面。雖然正式攀登因雨延後，但她日前也捕捉到霍諾德進行全裝備測試攀爬的帥氣身影，她透過玻璃窗近距離看著老公向上攀升，激動寫下：「看他練習攀爬經過時真的很興奮，房間裡的能量顯而易見。」

她也曾登上高樓平台感受現場狀況，直呼「上面風很大但很好玩」，甚至還俏皮地「借用」了Netflix麥克風過過乾癮。隨著天氣因素使得挑戰延後一天，雨天在大稻埕喝茶的畫面，成為這場極限挑戰中最溫馨的漏網鏡頭。

▲霍諾德來台準備攀登101，太太Sanni（如圖）愛相隨。（圖／翻攝自Sanni IG@sannimccandless）
資料來源：Sanni IG

🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？
◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）
◾生日：1985年8月17日（40歲）
◾國籍：美國
◾身高：約180公分
◾體重：約73公斤
◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女
◾專長：徒手攀岩（Free Solo）
◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片
◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性
◾身價：媒體估算約數百萬美元


🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看
◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）
◾直播時間：延期至1月25日上午9時，全程實況約120分鐘
◾直播平台：Netflix全球播出
◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播
◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺
◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）


