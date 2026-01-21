Netflix近期釋出重磅預告，宣布傳奇攀岩猛將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間1月24日上午9點，徒手攀登全球最高摩天大樓之一的台北101，並同步推出《赤手獨攀台北101：直播》於全球直播。這場盛事被視為Netflix進軍直播領域3年來的最大考驗，標誌著平台從早期的脫口秀試水溫、到引爆全球流量的世紀拳賽，如何一路發展到現在敢於挑戰零容錯空間極限直播。

▲Alex Honnold（如圖）將赤手攀登101，Netflix將全球直播。（圖／Netflix提供）
零容錯的極限挑戰　當爸爸了還是要爬

從曝光的預告片中，霍諾德面對鏡頭淡然說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生。」這次他要挑戰的是高達101層樓、垂直高度508公尺的建物，且沒有繩索保護，任何一個失誤都不可挽回。

影片中特別收錄了霍諾德妻子的訪談，她坦言：「大家常問他現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登嗎？」雖然身分轉變，但她知這就是丈夫的本質。不過她也語重心長地強調：「毫無疑問，他必須心無旁騖、完美完成這項挑戰。」為了這場世紀挑戰，Netflix邀請了包括知名主持人Elle Duncan、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods，共5位嘉賓同步連線，陪全球觀眾見證歷史。

盤點Netflix直播進化錄　三年磨一劍的野心

回顧Netflix耗時三年製作直播節目的佈局，第一階段是2023年的脫口秀試水與技術陣痛期。根據Netflix Blog，直播元年始於2023年，當時以喜劇巨星克里斯・洛克（Chris Rock）的脫口秀專場《克里斯洛克：抓狂有道》（Selective Outrage）打響第一槍，成功創造話題。但後來的實境秀《盲婚試愛》（Love Is Blind）限時直播特輯卻踢到鐵板，因無法負荷瞬間流量導致嚴重延遲。技術災難雖然尷尬，卻成為工程團隊優化架構的關鍵養分。

第二階段是2024的體育賽事直播，因拳賽而引爆破億級流量時期。Netflix在2024年的直播可說是火力全開，鎖定最具即時價值的體育賽事。先是舉辦結合F1與高爾夫的《The Netflix Cup》，接著拿下NFL（美式足球聯盟）轉播權。最具指標性的，莫過於2023年底的《拳戰擂台：傑克·保羅vs 麥克·泰森》（Mike Tyson vs. Jake Paul）世紀拳賽。儘管當時畫質評價兩極，但創下全球6500萬收視人數，證明Netflix已具備承載千萬級用戶同時在線的底氣。

2025年到2026年是Netflix開直播的第三階段，策略更加成熟且多元。除了與NASA+合作直播太空任務，最重大的里程碑是與WWE（世界摔角娛樂） 簽下10年合約，每週直播《Raw》節目，這次台北101直播嘉賓Seth Rollins，就是WWE代表人物，連動意味濃厚。本月24日Netflix更將技術難度升級，透過《赤手獨攀台北101:直播》挑戰高風險的戶外極限直播，向世界證明其轉播技術已達理想狀態。

《赤手獨攀台北101：直播》資訊

Netflix直播時間：1月24日（六）上午9時（1月23日（五）晚間8點美東時間 / 晚間5點太平洋時間）

內容：全球頂尖徒手攀登高手Alex Honnold，直攻全世界最高的建築之一台北 101。Netflix現場直播。

製作公司：Plimsoll Productions （part of ITV Studios）

節目統籌兼執行製作：Al Berman

執行製作人：Alex Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres, Jonathan Retseck

導演：Joe DeMaio

觀看直播：Netflix



