不少人開始準備大掃除，清潔劑相當重要，其中日本平價商店「大創」販售的OchiV系列4款清潔噴霧：電解水、檸檬酸、碳酸氫鈉鹼性電解水、倍半碳酸鈉鹼性電解水，受到不少人喜愛，日本清潔專家さとみ也在IG分享，4種清潔噴霧應對的污垢，像是浴室水垢、廚房油漬、微波爐頑固污垢等，讓清潔事半功倍，大創官方也提供4種噴霧的使用方法，以及使用前後的效果，每款清潔噴霧更只要49元，CP值超高。
檸檬酸清潔噴霧（售價49元，商品編號：4549131540680）
日本清潔專家さとみ指出，檸檬酸適合用來去除水垢，只要噴在水龍頭、鏡子或玻璃上，後續輕輕一擦就能把水垢擦掉。大創也表示，檸檬酸清潔噴霧適合用在廚房水槽、浴室浴缸水垢，馬桶也可以使用，其中的酸性分子可以中和鹼性污垢，包括水漬、皂垢、尿垢等，降低微生物繁衍、細菌滋長，還能去除煙味、魚腥味及廁所臭味。
電解水去污噴霧（售價49元，商品編號：4549131617153）
電解水去污噴霧很適合日常清潔，可以用來擦拭經常接觸的物品，像是開關、門把、遙控器、窗戶等，因為沒有含界面活性劑，所以可以在有幼童的環境中使用，也能用於玩具清潔，電解水主要是去除用水沒辦法消除的污垢，強力去污、除菌、消臭，成分能有效去油，用來擦拭廚房牆面及檯面的油垢很方便。
倍半碳酸鈉鹼性電解水清潔噴霧（售價49元，商品編號：4549131530834）
倍半碳酸鈉鹼性電解水相當是10倍濃縮的小蘇打水，清潔力更強，推薦使用在頑固油垢、焦垢、蛋白質髒污，效果加倍，可用在瓦斯爐爐頭、抽油煙機、廚房家電、換氣扇等地方，只要噴上去靜置幾分鐘，就能輕鬆擦掉油垢。
碳酸氫鈉鹼性電解水清潔噴霧（售價49元，商品編號：4549131540673）
碳酸氫鈉鹼性電解水就是小蘇打水，適合用在微波爐、冰箱內外、電燈開關等，小蘇打水利用鹼離子包覆髒污，去除灰塵及油混合的污垢。さとみ也分享，可以把小蘇打水倒進耐熱容器中，以600W加熱3分鐘，再靜置5分鐘，利用加熱的蒸氣讓內部的污垢浮起來，再用濕布輕輕一抹就乾淨了。
資料來源：さとみ、大創官網
