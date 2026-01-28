我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星野源（左）跟新垣結衣（右）主演《月薪嬌妻》而假戲真做。（圖／星野源IG@iamgenhoshino）

日本藝人星野源於今（28）日迎來45歲，他在2021年宣布與合作《月薪嬌妻》的新垣結衣結婚，正式把女神娶回家，一舉成為許多男性網友的全民公敵。不過除了娶回女神外，其實星野源非常有才華，創作、演戲、唱歌、寫作等樣樣難不倒他，但他曾因蜘蛛網膜下腔出血險些喪命，經過了兩次開顱手術後才得以痊癒，堅強的走回粉絲面前。星野源在2000年出道，與高中同學組成樂團SAKEROCK，並擔任隊長、吉他手及馬林巴琴手，同時也加入著名的「大人計畫」劇團，奠定了他在音樂與戲劇雙線發展的基石。2010年星野源以個人歌手身份出道，然而在2012與2013年，他兩度因蛛網膜下腔出血（腦溢血）倒下，進行開顱手術。但他展現出強韌生命力，努力康復走回粉絲面前。而兩次生病也讓他曲風從憂鬱民謠轉向更具律動感、開朗的J-POP，並以單曲〈SUN〉首度登上紅白歌合戰，躋身一線歌手行列。他曾感性表示：「我想分享在那之後過得很愉快的人生，讓同樣經歷痛苦的人覺得能像我這樣（康復）」。在2016年，星野源主演電視劇《月薪嬌妻》，並演唱主題曲〈戀〉。隨著劇集爆紅，他在片尾跳的「戀舞」引發全球模仿熱潮。不僅音樂作品橫掃排行榜，星野源更以「草食系暖男」的形象成為全亞洲女性心目中的理想型。而在2021年5月19日，星野源與新垣結衣震撼發表結婚聲明，正式將《月薪嬌妻》中的「平匡桑與實栗」關係帶入現實。據悉，這段戀情起源於2021年元旦特別篇的拍攝後，星野源與新垣結衣以結婚為前提正式交往。這樁婚事被譽為「世紀大閃婚」，不僅引發全球網友失戀哀號，更讓星野源成為全日本最令人羨慕的男人。雖然婚後一度傳出婚變，但兩人隨即透過廣播節目與官方聲明展現了極大的信任與團結，新垣結衣更罕見地公開發聲捍衛丈夫，展現甜蜜好感情。1月28日除了是星野源的生日外，還有多位明星也在這天同歡，像是歌手蔡健雅、蔡維澤、美國演員伊萊賈伍德、日本演員板垣李光人、韓國歌手柳善皓等人，也都是今日壽星，大家一起來祝他們生日快樂吧！