台南年貨大街首發就是眷村年貨嘉年華，台南市政府表示，今年度選在永康區永華路（永興路至永平街路段）及探索教育公園，盛大舉辦「2026年台南眷村年貨嘉年華」，活動昨（23）日開跑將日明日，每日自上午10:00至晚間21:00。《NOWNEWS》整理台南眷村年貨嘉年華相關訊息，以及全台各地年貨大街時程一次看。
「2026年台南眷村年貨嘉年華」活動將至明天，台南市府提到，永康區是台南市眷戶最多的行政區，今年首度推出眷村年貨大街。台南市歷年來曾有許多眷村聚落，雖然部分已改建，但深植於市民心中的人情味與懷舊美食，至今仍是令人津津樂道的溫暖回憶。
🟡「2026年台南眷村年貨嘉年華」節目表：
台南市府表示，本次年貨嘉年華內容豐富多元，涵蓋道地的眷村年貨市集、活動期間更有精彩的藝文演出，以及「菜奇鴨」、「夜奇鴨」的不定時快閃。
🟡「2026年台南眷村年貨嘉年華」交通資訊：
機車可停放於永康探索公園的永興路及永平街路段，汽車則有統一精工永康社教館停車場、安心停車場、永大西勢路停車場、永大夜市停車場以及台灣聯通台南永明停車場可供選擇，收費悉依各停車場現場公告為準。
▪️機車停車場：
永康探索公園永興路路段
永康探索公園永平街路段
備註：請依照路面標示與現場人員指示停放
▪️汽車停車場：
統一精工永康社教館停車場（25席）
安心停車場（45席）
永大西勢路停車場（80席）
永大夜市停車場（50席）
台灣聯通台南永明停車場（46席）
備註：收費依各停車場現場公告為準
📍「2026年台南眷村年貨嘉年華」：
時間：1月23日–1月25日每天 10:00–21:00
地點：永康探索教育公園＋永華路（永興路至永平街路段）
🟡全台其他年貨大街時程整理：
📍台北迪化街年貨大街：
時間：1月31日～2月15日12:00-24:00（最後一日營業到22:30）
地點：迪化街一段（南京西路至歸綏街）、民生西路（延平北路至環河北路）、歸綏街（僅部分路段，不另搭棚）
📍台北世貿年貨展：
時間：1月23日～1月26日每日10:00-18:00
地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
📍2026桃園年貨大街（桃園場－藝文廣場）：
時間：2026年2月6日～2月15日9:00-22:00
地點：桃園藝文廣場（桃園市桃園區中正路1188號）
📍2026桃園年貨大街（中壢場－銀河廣場）：
時間：2026年2月10日～2月14日9:00-22:00
地點：中壢銀河廣場（SOGO百貨中壢店正對面）
📍2026台中天津路年貨大街：
時間：2月6日～2月15日平日13:00-23:00、假日11:00-23:30
地點：台中市北區天津路二段（中清路至梅川西街路段）
📍2026高雄三鳳中街年貨大街：
時間：2026年1月31日～2月16日
地點：高雄市三民區三鳳中街
📍2026屏東潮州春節市集（潮州年街）：
時間：2026年2月16日～2月20日（24小時營運）
地點：屏東縣潮州鎮清水南路、華興路、愛河路、民有橋、民生路（至光華三巷路口）。
資訊來源：台南市政府
