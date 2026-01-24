近期國內高麗菜產量豐沛，各大連鎖超市紛紛開啟「蔬菜大戰」。被網友封為「中南部生鮮最強」的楓康超市，今（24）於 Threads 發文宣布，為慶祝母公司興農集團榮獲「IPM 永續善農獎」，以及楓康超市連續 20 年通過農試所「極特優榮譽」評鑑，全門市推出高麗菜一顆只要 10 元的驚喜優惠，瞬間在社群上引發暴動，各門市一早就湧入大批搶購人潮。
銅板價「初秋」吸客，每卡限購一顆
楓康超市表示，本次參與活動的是民眾公認口感最脆甜的「初秋」品種，活動僅限 1 月 24 日 至 1 月 25 日兩天。為了回饋好鄰居並避免囤積，業者設下「每會員卡限購 1 顆」的門檻。比起先前全聯、愛買推出的 19 元高麗菜，楓康直接祭出「10 元」骨折價，讓網友直呼：「真的太有誠意！」、「這價格根本是回到 20 年前」。
紮根在地 38 年，生鮮品質成核心競爭力
能在競爭激烈的零售市場被封為「全聯最強對手」，楓康超市憑藉的是深耕在地 38 年的厚實口碑。許多資深顧客指出，比起一般超市，楓康的「逛起來舒服」、通道寬敞明亮是一大特色；此外，「許多分店營業 24 小時」的便利性，更是晚歸上班族的生鮮救星。
更關鍵的優勢在於生鮮品質，網友推崇楓康的「蔬果和熟食品質真的不錯」，尤其熟食區的現做美味，早已是許多家庭主婦偷懶加菜的首選。目前楓康超市在全台共有 47 間門市，分布於新竹、台中、彰化及南投，此次藉由「10 元高麗菜」再度展現其生鮮霸主的實力。
資料來源：楓康超市Threads
