我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熱情的球迷帶著超大海報請蔡其昌簽名。（圖／詹智翔提供，2026.01.24）

▲索取春聯的民眾在東勢區街頭排成長龍。（圖／詹智翔提供，2026.01.24）

受到紀錄片《冠軍之路》熱映影響，中華職棒會長蔡其昌印製的「臺灣尚勇」春聯2.0版大受歡迎！今天他和子弟兵詹智翔到台中市山城地區親發春聯，聞訊而來的熱情民眾早已排成長龍，還有球迷自行輸出「冠軍之路」超大海報索取簽名。熱血紀錄片《冠軍之路》口碑持續發酵，票房來到6千萬。隨著今年3月第6屆世界棒球經典賽即將開打，全台棒球熱再起，「臺灣尚勇」春聯去年因中華隊奪得世界冠軍，一路加製至百萬份，今年的2.0版，蔡其昌印製30萬份，319個發放點18日上午同步首發春聯，幾乎當天全被索取一空。蔡其昌除了是民進黨立委，亦曾擔任合併前的台中縣政府民政局長，因此常說山城是他的第二故鄉，繼上週在清水區、台中水安宮捷運站首發春聯，今（24）日他陪子弟兵、山城服務處主任詹智翔在東勢區的號食咖啡親發春聯。爭取參選市議員的詹智翔說，親發活動雖然上午10點才開始，9時已排近百人，還有熱情球迷自費輸出「冠軍之路」的超大海報，請蔡其昌簽名。