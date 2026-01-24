我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體股近期高檔不墜，阮慕驊在臉書點名，美股近期三檔儲存、半導體股，分別是閃迪（SanDisk）、英特爾（Intel）與美光（Micron），今年來漲幅依序達83%、38%與26%，其中又以SanDisk最強勢；他認為，AI進入「推論」主流後，記憶體與儲存需求正在被市場重新定價，這波行情不只是題材炒作。阮慕驊指出，SanDisk是去年才從西部數據分拆出來的快閃記憶體公司，算是「舊瓶新酒」重新上架，卻剛好踩到AI運算擴張的大浪。SanDisk在2025年股價大漲550%，成為標普500成分股的年度漲幅冠軍；今年在前一年已大漲數倍的基礎上，短短十多個交易日又再上漲83%，走勢相當凌厲。為什麼SanDisk能一路狂飆，阮慕驊直言，美股本來就有強烈的「動能」特性，強的會更強、弱的常常不動；不過他也強調，閃迪的上漲並非只有動能，背後仍有基本面敘事支撐，尤其是AI推論帶來的儲存需求爆發。他引用輝達執行長黃仁勳在拉斯維加斯CES對分析師的談話指出，記憶體與儲存晶片是「需求完全未被滿足的市場」（unserved market），而且很可能成為承載全世界AI運作記憶的巨大市場。黃仁勳並提到，AI運算牽涉的上下文記憶、符元記憶與KV快取成長速度，已超過現有基礎設施可負荷的程度。阮慕驊進一步轉述，目前市場供給只能滿足不到50%的位元需求，意味著NAND快閃記憶體價格仍有上漲空間；加上輝達下一代Rubin平台導入新的儲存方案「KV Cache」，每顆GPU都會配置16GB快閃記憶體，成為推升儲存需求、也支撐Sandisk股價的關鍵因素之一。他也把視角拉回台股，觀察群聯近期走勢，同樣是AI推論擴張下的儲存需求再評價，只是群聯股價相對閃迪至少慢了三個月才開始啟動；這也是他偏好用美股趨勢來提前觀察台股輪動的原因。