近年投資新寵台股主動式ETF有6檔領先大盤收盤價先創新高，總計有逾44萬2157位受益人投資都賺錢。其中以近一週績效表現來看，主動群益科技創新(00992A)上漲4.19%漲幅居冠，表現最出色，其他包括主動復華未來50(00991A)、主動中信台灣卓越(00995A)、主動統一台股增長(00981A)、主動第一金台股優(00994A)、主動野村臺灣優選(00980A)也都有約2%的好表現。群益投信台股ETF研究團隊表示，台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可廢，今年來台灣加權指數延續了強勁的多頭走勢，並數次刷新歷史新高紀錄，突破了市場原先預期的3萬點重要關卡，儘管過程中電子股也曾一度漲勢暫歇，但低基期族群也為股市帶來支撐。群益投信台股ETF研究團隊說明，後市來看，在資金輪動快速下，台股於創新高後或可面臨獲利調節壓力，也更加突顯靈活選股、彈性調整部位的重要性。主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，建議投資人不妨運用主動式台股ETF來掌握行情。主動群益科技創新(00992A)ETF經理人陳朝政指出，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此科技類股必須納入投資標配。操作策略建議以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器等規格升級族群為核心持股，同時留意降息循環下資金輪動機會，逐步布局低基期循環股；非AI產業則以軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群為優先，以分散風險並兼顧穩健收益。