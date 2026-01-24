我是廣告 請繼續往下閱讀

機車考照預約「放鳥」亂象越來越嚴重，公路局乾脆直接加重處分，自1月20日起，預約後缺席不再是累積3次才停權，改成缺考1次就先停權15天，若再犯則依序拉長至30天、60天。新制才上路短短3天，就已有51人觸發停權機制。公路局指出，機車考照採預約制，若民眾預約後未到場報到、又未在考照當日上午7時前上網取消，就會占用名額，導致其他想考的人被擠掉。過去規定是「2個月內缺考3次」才會被暫停預約2個月，但近年缺考比例一路飆升，影響已經擴大。統計顯示，預約後未到考比率從民國111年的5.77%、112年9.52%、113年12.35%，到114年更衝到24.58%，等於幾乎每4個預約就有1個人沒來。去年人數更達7萬1131人，是111年的3.5倍。因此公路局改採「累進停權」，第一次未報到停權15天、第二次30天、第三次60天；同時也把取消方式統一為網路取消，若臨時無法應考，只要在考照當天上午7時前到監理服務網取消，就不會被記缺考。從執行成效來看，公路局表示，1月20日至1月22日共有51人因第一次未報到被停權15天。相較去年平均每天約194人缺考，新制上路後3天平均每天約17人缺考，缺考人數出現明顯下滑。另外，除了預約制度加嚴，公路局也預告筆試將同步調整，自1月30日起，機車考照筆試將全面取消是非題，統一改為50題選擇題；題庫也由1600多題整理成1050題，並以「以人為本」為核心，題型聚焦正確觀念與態度、主動停讓文化、安全駕駛能力與危險感知能力四大方向。其中「危險感知能力」的情境題與影片題將從10題增至15題，占比由20%提高到30%，預估每年約影響29萬人次。