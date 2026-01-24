我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕（右）回應明日也會在101坐鎮，注意霍諾德（左）爬101的過程。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定於今（24）日早上9點起徒手無裝備爬上台北101，並且透過Netflix全球直播現場狀況，不料因為天氣不佳延期至明日同一時間，因為活動延期101董事長賈永婕動態也受到關注，稍早她抽空回應《NOWNEWS今日新聞》記者，因為霍諾德攀爬活動順延一天，台北101董事長賈永婕行程也因此受到關注，許多網友、粉絲相當好奇她是否明日也會依舊出現在101給予支持，攀爬101活動因為天候原因順延一天，許多人也好奇挑戰者本人霍諾德心情是否會受到影響，賈永婕受訪時回應，自己雖然沒有特別詢問對方狀況，不過她相信頂尖的運動員不會因此受到大影響，「我沒有特別關心，但是我知道這種頂尖運動員心態很穩定的！」相信霍諾德會樂觀調適、準備明日的挑戰。至於許多民眾、粉絲為了親眼觀看霍諾德爬101，特別從海外、南部等地專程前來，沒想到卻沒能如願看見霍諾德順利登頂而撲空，引發部分民眾批評「欺騙社會」，不過多數粉絲認為霍諾德的選擇是正確的，面對這種攸關生命安全的挑戰，事前準備萬無一失才是最重要，對此賈永婕感謝各地粉絲，高EQ回應惡意：「哇好感動喔，謝謝大家的熱情支持，不好意思再多玩一天！」