詐騙話術愈來愈「像真的在投資」，警政署165打詐儀錶板近日就揭露一起案例，一名民眾在Threads看到「小資族投資到財富自由」的貼文後，被引導加入LINE投資群組，最後為了買進所謂「AI半導體概念幣」並解凍帳戶，前後轉帳13次，總共被騙走369萬多元。警政署指出，這名民眾一開始只是抱著「看看群組怎麼講」的心態加入投資群，過程中不斷看到群內成員貼出獲利截圖與操作心得，讓他逐漸卸下心防。直到去年5月8日，群組推出新的投資項目，宣稱是發行價低、前景最熱的「AI半導體相關概念幣」，對方還以專業口吻勸說「先買泰達幣再進場」，民眾因此先投入160萬元，並在平台操作，帳面一度顯示獲利，進一步加深信任。沒想到之後對方改口稱帳戶因「不當提領」遭凍結，若想把錢領出來，必須再繳「保證金」才能出金。民眾依指示持續匯款，累計轉帳13次，總金額拉高到369萬多元。直到他多次追問何時能領回款項，對方開始拖延、最後甚至失聯，他才驚覺落入詐騙圈套。警方提醒，投資務必走合法管道，網路陌生人主動搭訕、宣稱「穩賺不賠」「代操保證獲利」都高度可疑；尤其一旦遇到「出金要先繳保證金、解鎖費、稅金」等要求，幾乎可判定是詐騙。若有疑慮，務必先撥打165查證，別急著匯款。